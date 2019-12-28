شكرا لقرائتكم خبر عن اذا كنت من عشاق الافوكادوا عليكم بهذه الوصفات! والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019

كلنا نعشق الأفوكادو! سبق وكلمناكم عن منافع الكنز الطبيعي من الفيتامينات الموجودة في لبّه الأخضر لا سيما عن الأحماض الدهنية غير المشبعة المثالية لصحتنا القلبية والتي تخفّض نسبة الكولسترول السيء في الدم.



من المهم أيضًا أن تعرفوا أن الخبراء يطلقون على الأفوكادو عادة إسم "الزبدة الخضراء" ما يعني أنه طعام غني بالدهون المفيدة وإذا تم استهلاكه بطريقة صحيحة يمكنه أن يكون مكمّلًا مثاليًا يساعدنا على خسارة الوزن.

أما الوقت الذي ينصَح بأكل حصة الأفوكادو فيه فهو الفطور والعشاء.

ولهذا السبب سنقترح عليكم في هذا المقال 4 طرق لاستهلاك الأفوكادو ستفيدكم كثيرًا في هذين الموعدين المهمين من اليوم.

1- مشروب السموذي بالأفوكادو والموز

المكونات:

- حبة صغيرة من الأفوكادو مهروسة

- موزة

- كوب من حليب الشوفان (200 مل)

- ملعقة صغيرة من العسل (7.5 غ)

طريقة التحضير:

هذا المشروب مثالي لكي تبدأوا يومكم بأقصى حد من الطاقة. إنه كوكتيل طبيعي غني بالفيتامينات والمعادن التي ستساعدكم على أن تبقوا في حالة شبع إلى أن يحين وقت الغداء.

طريقة تحضيره سهلة جدًا ولا تتطلب منكم أكثر من 5 دقائق.

أول ما عليكم فعله هو تحضير حبة الأفوكادو الصغيرة. قشروها واهرسوها بالشوكة لكي تحصلوا على عجينة. بعد ذلك قشروا الموزة وضعوها في الخلاط الكهربائي مع الأفوكادو. والآن أضيفوا كوب حليب الشوفان وامزجوا المكوّنات إلى أن تحصلوا على سموذي متناسق وناعم. إذا أضفتم ملعقة صغيرة من العسل ستحصلون على مشروب أغنى وألذ. وستعشقونه!

2- الأفوكادو المغلّف بشرائح الحبش ( الديك الرومي )

المكونات:

- نصف حبة أفوكادو

- عصير نصف ليمونة حامضة

- ملعقة صغيرة من الفلفل الحار(4غ)

- 3 شرائح من جامبون الحبش

طريقة التحضير:

نؤكّد لكم أن هذه الطريقة لتناول الأفوكادو لذيذة جدًا وصحية ومغذية. إنها مثالية من أجل تحضير وجبة عشاء سريعة ويمكنكم أن ترفقوها بحساء الخضار مثلًا. لن يستغرق تحضيرها إلا دقائق قليلة ولا شك في أنها ستصبح إحدى وجباتكم المفضلة.

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كيلا تكون السعرات الحرارية كثيرة من الأفضل أن تستخدموا نصف حبة من الأفوكادو. هذه الكمية جيدة لكي يرافقها جامبون الحبش. ستحصلون على أقصى نسبة من البروتينات من دون المبالغة في كمية السعرات الحرارية.

إبدأوا بقطع الأفوكادو إلى نصفين ثم إلى 3 اجزاء. ضعوا عصير نصف حامضة في وعاء ورطبوا قطع الافوكادو به حتى لا يتغيّر لونها. والآن عليكم أن ترشوا الفلفل على قطع الأفوكادو فيعطي طبقكم مذاقًا أقوى. وفي النهاية غلفوا كل قطعة من الأفوكادو بشرحة من جامبون الحبش.

3- شطيرة الأفوكادو والفراولة

المكونات:

- شرحتين من التوست الطري

- نصف حبة أفوكادو

- 6 حبات فراولة

طريقة التحضير:

نقدّم لكم هنا خيارًا آخر لوجبة فطور سريعة وسهلة وشهية وغنية بالمنافع المتعددة والمثالية لبدء النهار بها.

أولًا عليكم أن تحمّصوا شريحتيّ الخبز لتصبح مقرمشة وأشهى بكثير. في الخطوة الثانية إسحقوا بالشوكة نصف حبة الأفوكادو إلى أن تحصلوا على قشدة سلسة وبعد ذلك إغسلوا الفراولة واقطعوا كل حبة إلى نصفين. وما أن تصبح شرائح الخبز مقرمشة إدهنوها بقشدة الأفوكادو وضعوا عليها الفراولة. ستعشقون طعم هذه الشطيرة الرائعة!

4- الأفوكادو بالأرز الكامل

المكونات لشخصين:

- حبة أفوكادو

- نصف كوب من الأرز الكامل

- كوبين من الماء (500 مل)

- عصير نصف ليمونة حامضة

- ملعقتين صغيرتين من صلصة الصويا (4 غ)

- علبة تونة صغيرة

- القليل من الفلفل الأبيض

طريقة التحضير:

الكمية المذكورة كافية لعشاء خفيف ويمكنكم تناول طبق حساء معها إذا أردتم.

إنها وصفة شرقية طعمها فريد ولذيذ جدًا. إذًا لا تترددوا في تجربتها في مناسبة مميزة!

أولًا عليكم أن تسلقوا الأرز في كوبين من الماء. وبينما تسلقون الأرز يمكنكم ان تحضّروا الأفوكادو. قطعوا الأفوكادو إلى مكعبات صغيرة وغمّسوها بعصير الحامض.

وعندما يجهز يمكنكم أن تحضروا الأرز الكامل. وزّعوه على صحنين ونكّهوه بصلصة الصويا. بعد ذلك أضيفوا علبة التونة واخلطوا جيدًا. ثم أضيفوا مكعبات الأفوكادو المغمّس بالحامض إلى كل من الصحنين.

وفي النهاية رشوا الفلفل الأبيض عليها وستحصلون على طبق فريد وصحي لوجبة عشاء خفيفة!