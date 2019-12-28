احصلي على أفضل الروائح لشعرك بأبسط الطرق

السبت 28 ديسمبر 2019

تحرص جميع السيدات على الاعتناء اليومي بالشعر، من خلال التسريح والغسل والترطيب وما إلى ذلك من طرق العناية بالشعر المختلفة، لكن هناك جانب آخر للعناية بالشعر قد تغفل عنه العديد من السيدات أو يتجاهلنه وهو أمر تعطير الشعر، ومنحه رائحة زكية، ويكتفين بروائح الشامبو والبلسم التي ما تلبث أن تزول بعد فترة قصيرة من الاستحمام، لذا سنبين لك سيدتي، وبحسب موقع “جي بي سي نيوز”، أفضل الطرق المنزلية التي تمكنك من الحصول على شعر جميل برائحة زكية ومن غير عناء أو تكاليف فقط تابعينا لتتعرفي التفاصيل.



أسهل طريقة يمكنك من خلالها الحصول على رائحة فواحة لشعرك هي بقيامك بعد الاستحمام، بتنشيف شعرك بالمنشفة ثم العمل على رش القليل من عطرك المفضل على فرشاة الشعر، بعد ذلك قومي بتمشيط شعرك المبلل واتركي شعرك يجف في الهواء الطلق، وانتعشي برائحة شعر مميزة.

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أما الطريقة الأخرى لتعطير الشعر، فما عليك سوى أن تضيفي القليل من زيت المسك أو العود أو العطر المفضل لديك على الكريم أو الزيت الخاص بترطيب شعرك، وتقومي بدهنه بلطف على خصلات شعرك عقب الاستحمام أي عندما يكون الشعر مبللاً، واحصلي على الانتعاش الكامل.

كما يمكنك أن تضعي القليل من مسحوق القرفة ومسحوق قشر الحامض (الليمون الأصفر) داخل عبوة بلسم الشعر، فذلك يجعل شعرك ذا رائحة جذابة تستمر لأيام.

أما الطريقة الأخيرة فتكون من خلال مزج القليل من زيت الورد والياسمين ووضعها على فروة الرأس وتركها طوال الليل، ثم اغسليها في الصباح بشامبو غير قوي، كشامبو “جونسون” للأطفال، وتمتعي برائحة شعر عطرة لعدة أيام.