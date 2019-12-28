اليمن.. تعرف على أقل درجات الحرارة التي سجلت في بعض محطات الرصد الجوي

السبت 28 ديسمبر 2019

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، النشرة التنبيهية المتوقعة خلال ال 24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



ووفق المصادر، فإن أقل درجات حرارة سجلت في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا السبت الموافق 28/12/2019 م

المدينة ذمار عمران صنعاء السدة اب حجة سيئون

Advertisements

الحرارة 3.0 4.8 6.0 7.2 6.4 5.4 6.9

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، طقس بارد إلى شديد البرودة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية وبارد نسبيا على الصحاري والهضاب الداخلية مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء من محافظات ( ذمار , البيضاء , عمران و صنعاء ) أثناء الصباح الباكر.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الأخوة المواطنين في المحافظات الأنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الفترات الليلية من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر وكذا الأخوة المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة من احتمالية تشكل الصقيع في المناطق آنفة الذكر.