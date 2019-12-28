وصفة التنظيف الثلاثي للجسم!

السبت 28 ديسمبر 2019

نحلم كلنا بوصفة سحرية لديها القدرة على التخلص من الأخطار التي تهدد حياتنا، مع أن الأشخاص الذين يؤمنون بوجود هذا النوع من الوصفات نادرون.



يحتاج الجسم على الدوام إلى برامج تنظيف مكثفة لطرد العفونة الموجودة في الجسم بما فيها الفضلات والسموم المتراكمة بدون أن يستطيع الجسم إخراجها.

في أيامنا هذه، من الممكن جداً تحضير تركيبات فوائدها مذهلة فيما يتعلق بتنظيف الجسم وخصوصاً الدم والكبد والكلى.

سنكتشف، من خلال هذا المقال، إحدى الوصفات المدهشة سواء بطعمها أو بقدراتها العلاجية المنظفة المتقدمة ابتداءً من تحسين نوعية الأيض والهضم والوقاية من النوبات القلبية وتجديد القدرات الدماغية.

سنقوم بتحضير هذه الوصفة من مكونات طبيعية فقط بدون اللجوء إلى أي مادة كيميائية مصنعة يختصر دورها بتدمير مناعتكم لا أكثر ولا أقل.

المكونات :

– نصف كلغ من الجوز

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– نصف كلغ من القمح

– 1 كلغ من العسل الطبيعي

– 10 حبات ليمون حامض طبيعي

– 12 فص ثوم

في المرحلة الأولى، للنجاح في هذه الوصفة يجب نقع كل كمية القمح في وعاء مملوء بالماء وتركه مدة 12 ساعة. بعد هذا الوقت، من الضروري أن نضيف الثوم والجوز المقشر والمفروم.

في المرحلة الأخيرة نضيف كيلو العسل الطبيعي إلى المشروب مع عصير الليمون الحامض.

من الضروري الاحتفاظ بهذا المشروب في البراد قبل استهلاكه يومياً بمعدل ملعقتين قبل كل وجبة بنصف ساعة، بما فيها قبل الذهاب إلى النوم.

أدعو كل ضحايا السرطان إلى أخذ العلم أن هذا المشروب هو علاجهم لكل ورم مهما كان خطراً.