كيف أسهمت الإمارات في حماية البيئة عام ٢٠١٩؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام ٢٠١٩ العديد من المنجزات التي أسهمت بها الإمارات في مجال البيئة، إذ تعمل الإمارات وفق رؤية وطنية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية؛ "العين الإخبارية" ترصد عبر التقرير التالي أهم الجهود المبذولة في هذا المجال.

في مقدمة الخطوات التي اتخذتها الإمارات كانت تنظيم اجتماع أبوظبي للمناخ، الذي شارك فيه أكثر من ٢٠٠٠ خبير وصانع قرار واختصاصي، الذين التقوا لبحث سبل مواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية، إضافة إلى إطلاق مبادرة "تعويض الكربون" التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، لتقليل معدلات الكربون بعد تنظيم دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها دولة الإمارات.

وفي مناحٍ أخرى عززت الإمارات جهودها في الترويج للسياحة الزراعية ضمن مشروعها الوطني لتنشيط السياحة تحت عنوان "كنوز الطبيعة في الإمارات"، إلى جانب مبادرة "إمارات بلا مركبات" التي تدشنها الإمارات بشكل سنوي لتقليل الانبعاثات الناتجة عن كثرة استخدام المركبات، وحملة "نظفوا الإمارات" التي يجوب فيها المتطوعون مختلف مناطق الدولة لتنظيفها من النفايات، إضافة إلى تدشين بوابة مزرعتي المستدامة المختصة بتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري بشكل مجاني.