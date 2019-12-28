الجدري يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

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رويترزالسبت 2019/12/28 11:46 ص بتوقيت أبوظبي
الملجأ أُغلق بعد تشخيص إصابة 72 شخصا من بينهم 69 طفلا
أعلنت السلطات المكسيكية، الجمعة، أن تفشي مرض الجدري المائي أجبرها على أن تغلق بشكل مؤقت ملجأ يؤوي مهاجرين من أمريكا الوسطى أرسلتهم الولايات المتحدة إلى المكسيك مع سعي المسؤولين لاحتواء هذا الفيروس شديد العدوى.
وذكر مسؤولون في ولاية تشيواوا المكسيكية، في بيان، أن الملجأ الموجود في مدينة سيوداد جواريز الشمالية على الجانب الآخر من الحدود من مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية أغلق، الخميس، بعد أن تم تشخيص إصابة 72 شخصا من بينهم 69 طفلا بالفيروس.
ونقلت صحيفة "إل دياريو" المكسيكية عن مسؤول قوله إن هذا الفيروس نقلته فتاة من هندوراس أعادتها الحكومة الأمريكية للمكسيك بموجب سياستها المعروفة باسم بروتوكولات حماية المهاجرين.
وأشار مسؤولو صحة بولاية تشيواوا إلى أنه تم احتواء الفيروس ولم يتبق مريض سوى أقل من 50 شخصا فقط.
ويجري تطعيم مهاجرين كثيرين ولاسيما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطفال والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة.
ويمثل ذلك المرفق الذي يؤوي نحو 800 شخص جزءا من شبكة ملاجئ في المكسيك تستخدمها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض تطبيق سياستها بإرسال المهاجرين الذين أغلبهم من أمريكا الوسطى جنوبي الحدود في الوقت الذي يجري فيه بحث طلباتهم للجوء.
ويشعر معظم المصابين بالجدري المائي بأنهم ليسوا على ما يرام، وبأعراض من بينها حكة وطفح جلدي على شكل بثور وارتفاع في درجة الحرارة وصداع وإرهاق ولكن البعض يصاب بتعقيدات خطيرة.
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