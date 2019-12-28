إليك أغلى حفلات الزفاف بالعقد الأخير إحداها كلفت 60 مليون دولار

لا يوجد ما هو أكثر روعة وجمالًا من حفلات الزفاف الملكية، فقد شهد العقد الأخير بعضًا من أهم وأبرز هذه الحفلات التي تصدرت عناوين الأخبار العالمية.

وبهذا الخصوص، كشفت "برايد بوك" عن بعض من تلك الحفلات التي تجاوزت تكلفتها الـ10 ملايين دولار خلال العقد الأخير، لكن سيظل حفل الزفاف الأغلى على الإطلاق هو حفل زفاف المستثمر المصرفي الهندي أميت بهاتيا على "فانيشا ميتال" ابنة الملياردير الهندي "لاكشمي ميتال" بتكلفة 60 مليون دولار عام 2004.

وتاليا أغلى حفلات الزفاف في العالم والتي تمت خلال العقد الأخير:

بالطبع يأتي في المرتبة الأولى حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، حيث كان الحدث الأبرز في إنجلترا في العام المنصرم بتكلفة تتجاوز 45 مليون دولار إذ أُطلقت الألعاب النارية لأيام عديدة في حضور عدد كبير من الضيوف أبرزهم الممثل جورج كلوني وسيلينا ويليامز. ويعتبر هذا الحفل من أشهر حفلات الزفاف على الإطلاق لما لاقاه من اهتمام هائل على مستوى العالم.

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. 34 مليون دولار 2011

ويعتبر هذا الزفاف واحدًا من أكثر حفلات الزفاف أيقونية في التاريخ حيث تم تغيير الموضة التقليدية المتبعة في حفلات الزفاف إلى الأبد وجلب 10 أشجار شاهقة، وتم اصطفافها كممر شرفي للعروسين من لندن إلى قصر باكينجام، وقد استمتع الضيوف في هذا الحفل بالعديد من الفقرات الشيقة، أبرزها الحفل الموسيقي لإيلي جولدنغ.

بيترا إيكلستون وجيمس ستانت.. 12 مليون دولار 2011

بيترا إيكلستون هي ابنة رجل الأعمال البريطاني الشهير بيرني إيكلستون، تزوجت رجل الأعمل جيمس ستانت في واحد من أكبر حفلات الزفاف التي أقيمت في إيطاليا.

وأقيم الزفاف في قلعة أوديسكالتشي الإيطالية التي تم تأسيسها في القرن الخامس عشر، وقد كان تكلفة الإيجار لتلك القلعة 310.000 يورو وقد قام بإيصال العروس سائق سيارات السباق المحترف جين أليسي تحت حماية مشددة من والدها.

جاستن تمبرليك وجيسيكا بيل.. 6.5 مليون دولار أكتوبر- 2012

مكان زواجهما أصبح أكثر شهرة هذه الأيام مما كان عليه وقت إقامة حفل زواجهما.

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فقد اختار تمبرليك وزوجته إقامة الحفل في منتجع بوجرو اجنازيا الذي يحتوي على شاطئين من الشواطئ الخاصة وكان يوجد حوالي 100 ضيف حاضرين أثناء ما كانت جيسيكا تمشي في الممر بأزيائها الراقية، وكان تمبرليك يغني لها أغنية خاصة.

جورج كلوني وأمل كلوني 4.6 مليون دولار سبتمبر-2014

تزوجت محامية حقوق الإنسان آمال علم الدين (أمل كلوني) بالممثل الهوليودي الشهير جورج كلوني في واحدة من أكثر حفلات الزفاف عصرية في العقد الأخير.

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وكانت شوارع فينيس تعج بالمصورين والسكان المحليين لمشاهدة حفل زفاف جورج كلوني وآمال علم الدين أثناء ما كانا يأخذان جولة في أحد وسائل النقل النهرية، وكان هذا بحضور العديد من أصدقائهما.

تشلسي كلينتون ومارك ميزفينسكي 3 مليون دولار يوليو- 2010

تزوجت تشلسي كلينتون الابنة الوحيدة للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من مارك ميزفينسكي الذي اشتهر بحبه الشديد لها في إطار احتفال ديني، حيث إن تشلسي تعتنق المسيحية وزوجها مارك يعتنق اليهودية.

وأقيم حفل الزفاف في أستور كورت الذي كان يطل على نهر هادسون وأقيم الحفل في أجواء خاصة، ويوجد تقارير تفيد أن تكلفة كعكة الزفاف وحدها قد تصل إلى 11000 دولار.

نيك جوناس وبريانكا تشوبرا 3 ملايين دولار نوفمبر-2018

لا يوجد شك أن هذا الثنائي قد أقاما واحدة من أبرز حفلات الزفاف في الهند، حيث أقيم في قلعة تاج أوميد باهاوان التي كانت تحتوي على 347 غرفة، وقد أقيم الحفل على الطريقة الهندية التقليدية واستمر الاحتفال لعدة أيام.

كيم كاردشيان وكين ويست 2.8 مليون دولار مايو-2014

ولم تكن من المفاجأة أن حفل زفاف الثنائي كان مشهدًا في غاية الروعة حيث إن كيم كاردشيان وزوجها كين من أكثر الأشخاص شهرة وتأثيرًا في هوليوود.

وتناول الزوجان عشاءهما في قاعة المرايات الشهيرة في قصر فيرسالس قبل انطلاق الضيوف في طائرات خاصة إلى حفل الزفاف في فلورينسا.

وكان المغنيون جون ليجند ولانا ديل راي وأندرو بوشيلي هم المنوطون بإحياء الحفل، لذلك فلا عجب أن هذا الزفاف قد أُنفق عليه ملايين الدولارات.

ويأتي في المرتبة التاسعة سير إلتون جون ورفيق رحلته دايفيد، حيث أقاما حفلاً كبيرًا بمناسبة تحويل صداقتهما إلى زواج رسمي في منزلهما في بيركشير بعد رحلة شراكة طويلة وكانا في غاية السعادة، حيث كانا يسكبان الشمبانيا للضيوف وينثران الورود الحمراء على الأرض.

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