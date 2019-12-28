متحدثة الخارجية الروسية ترقص في حفل عمل للوزارة

نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر صفحتها على الانستغرام، مقطعا مصورا وهي ترقص في حفل عمل للوزارة.وتظهر في الفيديو وهي ترقص على أنغام الموسيقى الحية مع نائبها، وعلقت على الفيديو قائلة "نعمل بجد – نرتاح بجد!". قد يهمك ايضاً: السياسية الروسية ماريا زاخاروفا تظهر في أحضان الدب الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية تُفجر قنبلة مدويّة بشأن تعرضها للتحرش

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