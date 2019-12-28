شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الإصابة بطول النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طول النظر حالة مرضية تصيب العينين وتؤدى لشعور المصاب بصعوبة فى رؤية الأشياء القريبة من العين، ولكن فى المقابل يمكنهم رؤية الأشياء البعيدة جيدًا، وفي معظم الحالات -وفقا لموقع "healthline"- يكون طول النظر حالة وراثية ناتجة عن عين قصيرة جدًا، وهذا يقلل من المسافة بين القرنية والشبكية، ويقدم الفيديو التالى أهم أعراض الإصابة بطول النظر:

ـ أعراض طول النظر:

1ـ صعوبة رؤية الأشياء القريبة إلى حد ما من العين.

2ـ يتلاحظ أن الرؤية تطمس عند محاولة قراءة كتاب أو ربط إبرة.

3ـ الصداع أهم أعراض طول النظر وقد تكون مرتبطة بعضلات العين المرهقة.

4ـ العيون المتقاطعة عند الأطفال هى حالة تدخل فيها كلتا العينين نحو الأنف.

5ـ طول النظر عادة ما يكون حالة مدى الحياة، وأعراضها قد لا تكون ملحوظة فى الطفولة.

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6ـ معظم حالات طول النظر موروثة ولا يمكن الوقاية منها أو منعها.

ـ علاج طول النظر:

1ـ استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة.

2ـ العدسات المستخدمة سميكة فى الوسط وأرق حول الحافة.

3ـ يمكن أيضا تصحيح بعض حالات طول النظر عن طريق جراحة العين بالليزر.

4ـ لا يمكن لكل شخص مصاب بطول النظر القيام بعملية الليزر لتصحيح الإبصار.

6ـ الأطفال عادة ما يكون لديهم حالة طول النظر، وتقريبا تصحح نفسها بين عمر 3 أشهر وسنتين.