شكرا لقرائتكم خبر عن المشى أثناء النوم اضطراب ينتشر بين الأطفال الذكور.. اعرف أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشى أثناء النوم هو اضطراب شائع بين الأطفال خاصة فى سن المدرسة، والشخص الذي يمشي أثناء النوم يمشي أو يصنع حركات أخرى تبدو هادفة، يحدث هذا في حالة الاستيقاظ الجزئي من النوم العميق خلافًا للاعتقاد السائد، لا يمثّل النائمون أحلامهم بالسير، ولا يحدث السير أثناء النوم في مرحلة النوم الحلم.

ووفقا لتقرير لموقع Harvard health المشي أثناء النوم متكرر وأكثر شيوعًا عند الأولاد كثيرا ما يرتبط بالتبول اللاإرادي أثناء الليل.

ربما يحدث السير أثناء النوم لأن قدرة الدماغ على تنظيم دورات النوم و الاستيقاظ لا تزال غير ناضجة، ويتغلب معظم الأطفال على الأعراض مع تطور أنظمتهم العصبية، قد يكون للنوم الذي يبدأ لاحقًا في الحياة أو يستمر حتى سن البلوغ أسبابًا نفسية وتشمل هذه الضغوط الشديدة أو ، نادراً ، الأسباب الطبية مثل الصرع.

رعب النوم هو اضطراب يستيقظ فيه الشخص بسرعة في حالة خائفة للغاية، يرتبط رعب الليل بالسير أثناء النوم، يحدث هذا الاضطراب عادة في الأطفال الصغار.

الأعراض

الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يقومون بحركات هادفة أثناء وجودهم في حالة صحوة جزئية من النوم العميق، بعض من ينامون ببساطة يجلسون في السرير ويحركون أرجلهم، يقوم البعض الآخر بمهام أكثر تعقيدًا قد تشمل هذه خلع الملابس أو الأكل أو التبول.

تحدث حلقات المشي أثناء النوم عادة بعد ساعة إلى ساعتين من النوم، أنها تستمر من 1 إلى 30 دقيقة.

أما فى حالة رعب النوم ، يجلس الطفل فجأة في السرير بعد ساعة أو ساعتين من النوم ويعانى من الخوف الشديد أو الإثارة، لا يعرف محيطه ، قد يتنفس بسرعة أو يكون معدل ضربات القلب سريعًا، فرط التعرق.

قد تستمر حلقة الرعب أثناء النوم لمدة 10 إلى 20 دقيقة، مع تراجع الاضطراب ، يعود الطفل إلى النوم العميق عندما يستيقظ الطفل في الصباح ، لا يستطيع أن يتذكر خوف النوم.

رعب النوم مختلف عن الكوابيس، الكوابيس هي أحلام مخيفة يمكن تذكرها غالبًا في صباح اليوم التالي بتفاصيل حية.

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يتوقف الأطفال عادة عن السير أثناء النوم بعد البلوغ ، اما مشكلة رعب النوم تكون أكثر شيوعًا بين عمر 1 و 8 سنوات ومع ذلك ، فقد تبدأ في وقت مبكر من 6 أشهر وحتى آخر مرحلة البلوغ.

الأطفال هم أكثر عرضة للسير على الأقدام أو تجربة رعب النوم عندما يكونون متعبين أو قلقين، يجب توفير روتينً مريح للنوم للطفل.

لتجنب الإصابات أثناء السير بجعل غرفة النوم والمنزل آمنين قدر الإمكان النظر في الاحتياطات التالية:

لا تدع الطفل ينام في سرير بطابقين.

تأكد من عدم وجود أشياء حادة أو قابلة للكسر بالقرب من السرير.

طرق علاج المشى أثناء النوم

العلاج ليس ضروريا، تختفي معظم حلقات المشي أثناء النوم أو رعب النوم بمفردها، ولكن يجب التركيز على الحفاظ على سلامة الطفل أثناء النوم.

لمساعدة طفل يمشي أثناء النوم على العودة إلى النوم الطبيعي ، يجب اعادة الطفل برفق إلى الفراش،

في بعض الحالات ، قد يصف الطبيب أدوية النوم أو مضادات القلق قصيرة المفعول لتقليل الحوادث أو القضاء عليها.