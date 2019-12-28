هل نمو طفلك البدني على المسار الصحيح؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 10:40 صباحاً - تتساءل العديد من الأمهات هذا السؤال، هل نمو طفلي البدني على المسار الصحيح؟ وهل يتطور بشكل طبيعي مثل أقرانه من الأطفال في عمره، يجيب عن هذا السؤال الدكتور يوسف علي فريد استشاري الأطفال وحديثي الولادة، ويقول إن على الأمهات جميعهن مشاركة طبيب الطفل في مخاوفهم إذا كنت تعتقد أن تطور طفلك الصغير ليس على المسار الصحيح.

التطور الطبيعي لمهارات الأطفال

طور الأطفال مهارات حركية من الرأس إلى الأسفل، يأتي أولاً التحكم في الرأس ثم التحكم في الجزء العلوي من الجسم، النمط النموذجي لمعالم المحركات هو التدحرج، ثم الجلوس، والسحب، والوقوف، والمشي، والتسلق تعد المهارات الحركية الصغيرة والدقيقة، مثل استيعاب الأشياء، ووضع الكتل في الكأس، والخربشة من المعالم المهمة أيضاً.

التأخيرات الجسدية

التأخيرات الجسدية، كيف يتحركون ويتفاعلون مع بيئتهم بسرعة، قد تكون هذه التأخيرات علامة على شيء أكثر خطورة، لذلك من المهم التحدث مع طبيب أطفال.

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علامات النمو البدني أو تأخر المشي في وقت مبكر

تأخر التدحرج أو الجلوس أو المشي.

تحكم ضعيف في الرأس والرقبة.

تصلب العضلات أو التقلب.

تأخر الكلام.

صعوبة البلع.

وضعية الجسم العرج أو الحرج.

تشنجات العضلات.

مخاوف مشتركة من الآباء والأمهات حول تأخر النمو البدني

طفلي لا يبدو أنه ينمو كما ينبغي.

طفلي يبدو قاسياً وضيقاً جداً في الطريقة التي يتحرك بها.

طفلي ضعيف ويعرج مثل دمية خرقة.

طفلي لا يواكب الأطفال في العمر نفسه عندما يلعبون معاً.

يبدو طفلي متعباً بسرعة كبيرة.

علاج شائع للتأخر في النمو البدني

تشمل خدمات التدخل المبكر مجموعة متنوعة من الموارد والبرامج المختلفة التي تقدم الدعم للأسر لتعزيز نمو الطفل، لقد صممت هذه الخدمات خصيصاً لتلبية احتياجات الطفل الفردية، وتشمل معظم عادة البدني للأطفال، المهنية، والكلام، العلاج لغة.

إذا تم تأخير الطفل في مهارات حركية كبيرة مثل الجلوس أو المشي، فقد يتم إحالته إلى معالج طبيعي.