التهابات المسالك البولية المتكررة عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 10:40 صباحاً - انتشر بين العديد من الأطفال في سن الخامسة، التهابات المسالك البولية، لتصل النسبة نحو 8٪ من الفتيات و1 - 2٪ من الأولاد أصيبوا بعدوى واحدة على الأقل من المسالك البولية UTI)).

قال الدكتور عصام شلبي استشاري المسالك البولية، إن معظم الأطفال الذين لديهم التهاب المسالك البولية يكون لديهم، عادات المرحاض، الإمساك، وعوامل أخرى قد تسهم في زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بالتهاب المسالك البولية بعد الشفاء منها.

إذا كان طفلك يعاني من عدوى المسالك البولية المتكررة - اثنان أو ثلاثة أو أكثر من الإصابات - فقد يتم إحالته إلى طبيب المسالك البولية للأطفال الذي يبحث عن الأسباب المحتملة.

اختبار عدوى المسالك البولية

كل طفل مختلف، وتختلف أعراض التهاب المسالك البولية حسب عمر الطفل. في الأطفال الرضع، قد تكون الحمى، والتوتر، أو التعب هي العلامات الوحيدة لمرض المسالك البولية. قد يعاني الأطفال الأكبر سناً من حمى أو حرقة أو كثرة التبول أو ألم أسفل البطن أو ألم في الظهر، الأعراض وحدها لا تكفي لتشخيص التهاب المسالك البولية، معظم الأطفال الذين يصابون بهذه الأعراض لديهم سبب مختلف لهم، مثل الفيروس، أو البكتيريا في البول ويظهر ذلك مع اختبار للبول.

تشخيص التهاب المسالك البولية عند الأطفال

لتشخيص التهاب المسالك البولية، يجب أن يكون لدى الطفل أعراض بالإضافة إلى بكتيريا في البول، إذا كان التهاب المسالك البولية يرتبط بارتفاع في درجة الحرارة، فإنه عادة ما يشير إلى وجود إصابة تشمل كليتين أو كليهما.

أسباب عدوى المسالك البولية المتكررة

تؤخذ عدوى المسالك البولية المتكررة على محمل الجد؛ لأن خطر حدوث مشاكل صحية يزداد مع كل عدوى لاحقة. فيما يلي:

يحتفظ العديد من الأطفال بالبول لفترة طويلة جداً، أو لا يسترخون تماماً عند التبول أو لا يفرغون المثانة تماماً.

التبول المنتظم يساعد على طرد البكتيريا.

عقد البول يساعد البكتيريا على النمو.

الطفل الذي لا يشرب كمية كافية من السوائل، قد لا ينتج كمية كافية من البول لطرد البكتيريا.

هذا غالباً ما يسير جنباً إلى جنب مع ضعف الأمعاء مثل الإمساك. هذه المشاكل تزيد من خطر التهاب المسالك البولية. في بعض الأحيان، سيطلب طبيب الأطفال الخاص بك مذكرات تفريغ (تسجيل لحركات التبول والأمعاء اليومية)؛ للمساعدة في فهم عادات حمام طفلك.

تشوهات المسالك البولية

قد يعاني الأطفال من مشاكل في المثانة أو الكلى يمكن تصحيحها والتي تسهم في حدوث التهاب المسالك البولية، بما في ذلك الانسداد الجزئي أو الأجزاء الممددة أو الحجارة أو ضغوط المثانة المرتفعة. قد يطلب طبيب الأطفال الخاص بك الموجات فوق الصوتية في الكلى والمثانة للبحث عن هذه المشكلات. اعتماداً على نتائج الموجات فوق الصوتية، قد يوصي الطبيب بإجراء اختبارات أكثر تخصصاً.

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ارتداد البول

يعاني بعض الأطفال من ارتجاع البول من المثانة إلى الكليتين، وهي حالة خلقية (حاضرة عند الولادة)، يمكن أن تسهم في الإصابة بالتهابات الكلى. يشكل ارتداد البول، إلى جانب الالتهابات، تهديداً لصحة الكلى. إذا كان مصاباً بالبكتيريا، فقد يؤدي إلى التهاب الحويضة والكلية (التهاب المسالك البولية التي تنطوي على الكلى). قد يطلب اختصاصيو المسالك البولية عند الأطفال تصوير أشعة سينية خاص يطلق عليه المثانة الوريديةVCUG) )؛ للبحث عن هذه الحالة. في بعض الأحيان يتحسن الارتجاع أو يتحسن تماماً مع نمو الأطفال.

علاج التهاب المسالك البولية المتكررة عند الأطفال

لمعالجة مشاكل المثانة والأمعاء، على سبيل المثال، قد يوصي طبيب الأطفال بمعالجة الإمساك ورحلات الحمام المجدولة. تعد المضادات الحيوية الوقائية مفيدة في بعض المرضى الذين يعانون من عدوى المسالك البولية المتكررة وردة البول. في بعض الأحيان، تتم معالجة تشوهات المسالك البولية مع الجراحة. في العديد من الأطفال الذين يعانون من عدوى المسالك البولية المتكررة.

مضاعفات التهاب المسالك البولية المتكررة

معظم الأطفال الذين يعانون من عدوى المسالك البولية المتعددة لا يعانون من مشاكل صحية طويلة المدى. ومع ذلك، يمكن أن تسبب الالتهابات المتكررة تلف الكلى، أو تندب. ليس كل الأطفال الذين يعانون من العدوى يصابون بندبات في الكلى. في بعض الأحيان، يوصَى بإجراء فحوصات متخصصة للبحث عن تندب الكلى لدى الأطفال الذين لديهم تاريخ من عدوى المسالك البولية. في نسبة صغيرة من الحالات، قد يصاب المرضى بأمراض مزمنة في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم، يبذل أطباء المسالك البولية عند الأطفال قصارى جهدهم للمساعدة في منع هذه المشكلات عند الأطفال، يجب على الأطفال الذين لديهم تاريخ من التهاب المسالك البولية المتكررة إجراء فحوصات ضغط الدم واختبارات البول سنوياً.

هل سيحتاج طفلي إلى مضادات حيوية وقائية؟

يمكن أن تساعد المضادات الحيوية الوقائية في تقليل عدوى المسالك البولية المتكررة في بعض الأطفال، الأطفال الذين يعانون من خلل في المثانة والأمعاء، أو ارتداد البول الحاد، أو تشوهات المسالك البولية قد يستفيدون أكثر من غيرهم. قد لا تكون المضادات الحيوية في حالة الأطفال الأقل عرضة لخطر الإصابة بعدوى أكبر؛ لأنها يمكن أن تقلل من البكتيريا الصحية.