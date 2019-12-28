هذا ما يحدث عند وضع اليد في الخل والماء ثلاث مرات يومياً!

السبت 28 ديسمبر 2019

طريقة جديدة ربما لم يسمع عنها احد من قبل ولكنها أصبحت تطبق بشكل كبير بالخارج ويوصي بها الأطباء، ربما تتعجبون لها ولكنها اثبتت انها فعالة للغاية، فماذا يحدث لجسم الانسان عند وضع اليد في الخل والماء ثلاث مرات يوميا؟وماذا يحدث عند تناول الماء وبه خل؟!



يزداد يوميا عدد من يعانون من التهاب المفاصل سواء من الشباب او كبار السن وقد يأتي ذلك بسبب ضغط العمل والعادات السيئة التي نقوم بها مثل الجلوس بوضعية خاطئة أمام الكمبيوتر وغيرها من الأشياء التي قد تؤدي لالتهاب مفاصل الجسم كله، وهناك الكثيرون ممن لايستجيبون للعلاجات والادوية الكيميائية المختلفة، ولكن هناك علاج طبيعي أصبح منتشر بالخارج بطريقة كبيرة وينصح به الأطباء.

أولا: وضع كوب من خل التفاح في طبق ومعه ستة أكواب من الماء وتضع اليدين فيه ثم القدمين اذا كانت تعاني من التهاب فيها ايضا ثلاث مرات يومياً ولو لعشر دقائق.

Advertisements

ثانياً: تأخذ خمس أكواب من الماء تضيف اليهم خمس ملاعق من الخل، ومن الممكن ملعقة من عسل النحل وتجعلهم مشروب تتناوله على مدار اليوم.

ثالثاً: أخيرا قبل النوم ادهن المفاصل التي تعاني من الالتهاب بمزيج من ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الخل ستلاحظ التحسن خلال الشهر الاول، ويمكنكم تقليل الكميات بالتدريج بعدها.

ويعمل الخل على ازالة السموم وعلاج الاتهابات بالجسم بشكل مذهل.