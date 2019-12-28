شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح سريعة وفعّالة للتخلص من رائحة القدمين المزعجة والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يعاني بعض الأشخاص من تعرّق القدمين مما يؤدي إلى انتشار البكتيريا وظهور الفطريات، ويسبب رائحة كريهة. وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص، اتبعي هذه النصائح للتخلص من هذه المشكلة:

1- اغسلي قدميك يومياً وتأكدي من تجفيفهما جيداً وخاصةً بين الأصابع. 2- رشي البودرة المضادة للبكتيريا على قدميك وداخل الحذاء للحد من التعرّق. 3- انتعلي أحذية مصنوعة من الجلد الطبيعي أو النوع الذي يسمح بتسرب الهواء. Advertisements 4- لا تنتعلي الحذاء يومين متتاليين. 5- اختاري الجوارب القطنية بدلاً من تلك المصنوعة من النايلون. 6- عليك بتهوئة قدميك مرات عدة في اليوم. 7- حاولي تهوئة الأحذية يومياً قبل توضيبها في العلبة.

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