صحة ورشاقة

أطعمة قد تزعجك إذا تناولتها على معدة فارغة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 28 ديسمبر 2019

هل تعاني من الام وتشنجات في المعدة ؟ قد تكون إحدى عاداتك السيئة هي السبب. حيث ان تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة تؤدي إلى الإصابة بعدة أمراض وأوجاع.. اكتشفها معنا

 

الحليب يؤدي إلى الإصابة بالإعياء والتقيؤ

 

 

 

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الطماطم تصيب الفرد بالحصى في المعدة

 

الموز يؤدي ارتفاع معدل المغنيسيوم في الجسم مما يعرض الشخص إلى  الإصابة بأمراض القلب.

 

الفول المتبل يتسبب بالحرقة في المعدة والتقيؤ

 

الشاي يمتص الحديد في الجسم فيتسبب بفقر الدم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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