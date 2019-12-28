شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة قد تزعجك إذا تناولتها على معدة فارغة والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 هل تعاني من الام وتشنجات في المعدة ؟ قد تكون إحدى عاداتك السيئة هي السبب. حيث ان تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة تؤدي إلى الإصابة بعدة أمراض وأوجاع.. اكتشفها معنا

الحليب يؤدي إلى الإصابة بالإعياء والتقيؤ Advertisements الطماطم تصيب الفرد بالحصى في المعدة الموز يؤدي ارتفاع معدل المغنيسيوم في الجسم مما يعرض الشخص إلى الإصابة بأمراض القلب. الفول المتبل يتسبب بالحرقة في المعدة والتقيؤ الشاي يمتص الحديد في الجسم فيتسبب بفقر الدم

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