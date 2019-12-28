هذا ما يحدث عند تناول الأسبرين يومياً!

السبت 28 ديسمبر 2019

توصي النصائح الطبية بمضغ قرص من الأسبرين عند الشعور بأعراض الأزمة القلبية، كما يوصي الأطباء مرضى القلب المعرضين لمخاطر النوبات القلبية بتناول الأسبرين يومياً، لكن هل يمكن لأي شخص أن يتناول الأسبرين بانتظام؟ وما هي الجرعة المناسبة؟



يساعد مضغ الأسبرين واختلاطه باللعاب على تسهيل الامتصاص في غضون 3 إلى 5 دقائق، وعدم دخول الدواء إلى الكبد * الأسبرين وسيلة فعّالة وبسيطة لمنع النوبة القلبية، لذلك يوصي الأطباء من يشعر بآلام شديدة في الصدر بتناول بمضغ 75-100 ملغ من الأسبرين على الفور.

* ينبغي مضغ الأسبرين قبل ابتلاعه، لتقليل الوقت المطلوب لامتصاصه، كما أن ابتلاعه دون مضغ يقلل تركيز المادة الفعّالة. يساعد المضغ واختلاط الدواء باللعاب على تسهيل الامتصاص في غضون 3 إلى 5 دقائق، وعدم دخول الدواء إلى الكبد.

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* يعمل الأسبرين على ترقق الدم، وبالتالي زيادة تدفقه إلى القلب. يساعد مضغ قرص من الأسبرين أثناء التوجه إلى المستشفى على تقليل أخطار النوبة القلبية والجلطات.

* في حال أوصى الطبيب بتناول الأسبرين يومياً ينبغي أن تأخذه بعد تناول وجبات الطعام لتجنب أخطار الإصابة بقرحة المعدة، وأيضاً تفادي الحموضة.

* في حال كان المريض يعاني من اضطراب أو نقص الصفائح الدموية أو النزيف لا يُنصح بتناول الأسبرين على أساس يومي، لأنه يمنع تشكيل الصفائح الدموية.

* في حال كان المريض يعاني من قرحة الإثنى عشر أو من مخاطر الإصابة بها ينبغي تناول الأسبرين المغلّف الذي يذوب في الأمعاء وليس المعدة، لتجنب إثارة القرحة.