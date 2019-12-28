هل تجعلكم القهوة تشعرون بالجوع حقاً ؟

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السبت 28 ديسمبر 2019

تساءل بعض الباحثين عما إذا كانت القهوة تجعلك تشعر أو لا تشعر بالجوع. في هذه المقالة سنتحدث عن الرابط ما بين القهوة والجوع. الحقيقة أن النتيجة ستفاجئك.



ما العلاقة ما بين القهوة والجوع ؟

القهوة المشروب الأكثر شعبية

هناك حقائق تظهر أن جوعنا وشهيتنا تتحكم بهما أجهزة معقدة وهما يتأثران بما نشرب (لا سيما القهوة) . قام جماعة من العلماء بدراسة تأثير المشروب الأكثر شعبية بين الناس على الشعور بالجوع.

يستعمل عدد كبير من الناس القهوة للتحكم بشهيتهم. الحقيقة ان القهوة تعطيك مستوى جيد من الطاقة وتجعلك أكثر تنبهاً. لا بل هي تحسن الأداء الجسدي وتكبح الشهية وهناك دراسات تقول إنك إذا أردت أن تفقد الوزن، من الأفضل أن تشرب القهوة المنزوع منها الكافيين.

ولكن انتبه، لا يمكنك شرب القهوة طوال الوقت لأنها ستنبهك كثيراً. ويشير الخبراء إلى أنك إذا كنت ترغب في تنزيل وزنك، الجأ إلى الشاي الأخضر.

هل القهوة صحية؟ المسألة تختلف بين شخص وآخر. فليس جسم كل شخص كالآخر على صعيد عملية استقلاب القهوة. ما عليك أن تعرفه هو أن القهوة تعدّل الناقلات العصبية والهرمونات (لا سيما الكورتيزول والأنسولين). لهذا السبب تجعل القهوة بعض الناس يشعرون باليقظة والبعض الآخر بالنعاس. الأمر يتغير بحسب كمية القهوة التي تشربها ووقت شربها وعمرك وبنيتك الجسدية وغير ذلك...

هل تجعلك القهوة تشعر بالجوع أم لا

تؤثر هورموناتك بشهيتك وشعورك بالرضا. لهذا السبب قد تشعر بالمزيد من الجوع في بعض الأوقات . فالنساء على سبيل المثال يأكلن أكثر في وقت عادتهن، أما الرجال فيأكلون أكثر عندما يكونون تحت ضغط نفسي شديد.

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هناك ثلاثة هرمونات مسؤولة عن الجوع : الغرلين ghrelin واللبتين leptin والببتيد peptide yy . الأول يتم فرزه في المعدة والثاني يُركب في الخلايا الدهنية والثالث موجود في الأمعاء.

هل القهوة تشعرك بالجوع أم لا؟

أخذ العلماء بعين الاعتبار فرضيتين لاكتشاف العلاقة ما بين القهوة والجوع.

الفرضية الأولى: القهوة تخفف الجوع ومعه اللبتين والغرلين وتزيد الشعور بالرضا ومعه الببتيد yy .

الفرضية الثانية: التأثير ذاته الذي أشرنا إليه في الفرضية الأولى مع فارق أن هذا الاستثناء يدوم فقط 60 دقيقة وان الجسم بعد ذلك يبدأ بالهضم.

قام متطوعون بشرب القهوة وشرحوا ما شعروا به خلال ثلاث ساعات من شرب القهوة. وكانت الخلاصة ما يلي:

• مع ان القهوة تكبح الشهية الا أن القهوة المنزوع منها الكافيين سببت مستويات أقل من الجوع وأدت الى زيادة الببتيد.

• المزيد من الببتيد يعني جوع أقل. الذين قاموا بالتجربة قالوا إنهم لم يشعروا بالجوع خلال الساعات الثلاث. ولكن مستوى الببتيد yy انخفض بعد ساعة ونصف على شرب القهوة.

• الاكتشاف المثير للاهتمام هو ان قلة الشهية وزيادة الببتيد بقي هو هو حتى بعد استهلاك السكر.

• لعل السبب الذي يجعل القهوة تتغلب على الجوع هو قيامها بتعديل هرمون الشعور بالرضا.

الجدير بالذكر ان القهوة تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة لصحتك. ولكن بعض مكونات القهوة تأثيراتها سلبية لبعض الناس لا سيما إذا كانوا يشربون الكثير من القهوة. كما عليك ألا تتوقع ان تكون القهوة الدواء السحري للجوع والنحافة فهناك عوامل أخرى كثيرة تدخل في هذا الأمر.