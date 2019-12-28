وداعا للسمنة.. تناولي هذه الأطعمة يومياً حتى تخسري الوزن الزائد

السبت 28 ديسمبر 2019

إن كنت غير قادرة على الالتزام بحمية غذائية أو القيام بنشاطات رياضية لخفض وزنك أو خسارة الوزن الزائد الذي تعانين منه، يمكنك اللجوء الى هذه الاطعمة، التي تقدّمها اليك عالم الصحة، وتناولها بشكل يومي فتقوم بمساعدتك على التخلّص الوزن الزائد.



- الفلفل الحار: يساعد هذا المكون الغذائي على إشعارك بالشبع لعدة ساعات من استهلاكه وعدم الحاجة الى تناول الطعام. كما يتمتع بالقدرة على زيادة سرعة حرق الدهون بمعدّل 30% وحرق المزيد من السعرات الحرارية. كما لديه فوائد صحية كثيرة ومتنوعة، فهو يساهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والوقاية من الإصابة بأمراض السرطان والسكري، ويخفّض أعراض الصداع النصفي ويقلّل من احتقان الجيوب الأنفية.

- الحبوب الكاملة: تحتوي على كل أجزاء الحبّة كالنخالة والبذور والنسيج المغذي للنباتات مثل دقيق القمح الخالص، طحين الشوفان، الذرة، والأرز البني. واعلمي يا عزيزتي أن تناول 180 غراماً يومياً من الحبوب الخالصة يؤدي إلى الحفاظ على الوزن المثالي، فضلاً عن تحسين حركة الأمعاء وتجنّب الإصابة بالإمساك.وتمنع الألياف المتوفرة في الحبوب من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وضغط الدم المرتفع ومرض السكري.

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- القهوة: إن القهوة تنشّط الجهاز العصبي وتساعد على مقاومة النعاس وتحدّ من الشهية المفرطة، وبالتالي هي تفيد في خسارة الوزن.

- الخلّ: يساعد الخلّ على حرق الدهون في شكل كبير وفعّال. وينصح بأخذ ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في كأس من الماء عند كل وجبة طعام، ولمدة عام. فهذا كافٍ لإزالة نحو عشرة كيلوغرامات من الشحوم، من دون الحاجة إلى إتباع نظام غذائي معين، أو التقليل من الطعام. كما يتمتع بفوائد صحية كثيرة منها قدرته الفعالة على معالجة الحروق ويساهم في محاربة التسمم الغذائي وتصلب الشرايين.

- الحمضيات: إن تناول الحمضيات في شكل يومي مفيد بشكل كبير لصحتك ويضمن لك سلامة جسمك. فهو إضافة الى منحك نظاماً غذائياً ممتازا، يساهم في حرق الدهون التي تعانين منها. كما أن الحمضيات تفيد في عسر الهضم وتقوية المناعة وتنقية الجسم من السموم والعمل على بناء الكولاجين.

- البهارات والتوابل: تقوم هذه البهارات والتوابل على مساعدة الجسم في حرق الدهون فضلاً عن تنشيط الجهاز الهضمي وتطهير المعدة. فتناول الاطعمة، الممزوجة بالبهارات والتوابل، تساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الأكل. كما تتمتّع بالقدرة على التخفيف من آلام العظام والمفاصل.