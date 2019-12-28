صحة ورشاقة

أقوى وأسهل وصفة هندية للتخلص من دهون البطن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 28 ديسمبر 2019

إن دهون البطن ” الكرش ” من الأسباب التي تعاني منها كل فتاة  تجعل مظهرها العام سيء ، فتحاول كل سيدة او فتاة أن تصل إلى أعلى درجات الأنوثة والرشاقة حتى تصبح مميزة بين الآخرين ، كما أن كل فتاة تشاهد الأفلام الهندية تتمنى أن تكون في رشاقة وجمال الفتيات الهنديات .

 

لذا نقدم إليكم اليوم وصفة هندية طبيعية وسهلة وفي متناول الجميع ، ليست بمبالغ طائلة ، تستخدمها الفتيات الهنديات حتى تتخلص من دهون البطن وتصبح رشيقة وجذابة أمام شاشات التلفاز ، فنعرض عليكم هذه الوصفة الطبيعية التي تتكون من قشر البرتقال وعصير الليمون للحصول علي قوام رائع ورشيق .

 

مكونات الوصفة الطبيعية للتخلص من دهون البطن :

 

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إحضار قشر البرتقال .

 

إحضار ليمون .

 

طريقة تحضير الوصفة :

 

قومي ببشر قشر البرتقال جيدا ، أيضا قومي بعصر الليمون جيدا ، ثم قومي بإحضار مياة وضعي بها قشر البرتقال المبشور وضعي عليها عصير الليمون ، قومي بتسخين المياة حتى الغليان ، ثم قومي بتصفية المياه جيدا من قشر البرتقال المبشور ، شرب هذه المياه مرتان في اليوم مرة في الصباح ومرة في المساء .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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