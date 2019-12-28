خلطة للشفاء من فقر الدم.. تعرف عليها!

السبت 28 ديسمبر 2019

إن انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم، بمعزل عن عدد الكريات الحمراء، يضعف قدرة الدم على نقل الأوكسجين، وهذا يؤدي إلى الأنيميا ( فقر الدم ). في الطب البديل، يوجد العديد من الوصفات لرفع نسبة الهيموغلوبين في الدم. هذا الإكسير، بالإضافة إلى الفيتامينات، لذيذ وتم إثبات فوائده لرفع مستوى الهيموغلوبين ولزيادة عدد الكريات الحمراء.



المكونات:

- 200 ملل من العسل

- 200 غ من الجوز

- 200 غ من الزبيب

- 200 ملل من عصير الجزر

- 200 ملل من عصير الشمندر ( البنجر )

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- ليمونتان حامضتان

طريقة التحضير:

اغسلوا الحامضتين، اقطعوا كل منهما قطعتين وانزعوا البذور. تستطيعون أن تحتفظوا بالقشرة أو تنزعوها.

ضعوا الحامضتين في وعاء زجاجي سعة 1 ليتر. ثم أضيفوا العسل، عصير الشمندر والجزر والزبيب واخلطوا الكل.

أضيفوا الجوز المفتت والزبيب وعاودوا الخلط من جديد. ستحصلون على 1كلغ من إكسير الشفاء، لذيذ وصحي، تستطيعون الاحتفاظ به في مرطبان ووضعه في البراد.

خذوا ملعقة قبل كل وجبة، 3 مرات في اليوم.

لا يوجد موانع من استعماله. بعد أسبوع أو اثنين، افحصوا دمكم وستسعدكم النتيجة!