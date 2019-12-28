شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع ومراحل ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغير تعريف ارتفاع ضغط الدم في عام 2017 ، عندما قامت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية بمراجعة إرشادات ارتفاع ضغط الدم لديهم، حيث يعتبر ارتفاع ضغط الدم بين 120 و 129 ملم زئبق للرقم العلوي (الانقباضي) والأكثر من 80 ملم زئبق (الانبساطي) للعدد السفلي، ولا توصي إرشادات عام 2017 ببدء الدواء في المرحلة المرتفعة إلا إذا كان لديك عوامل عالية الخطورة، وبدلاً من ذلك ، يوصون بتنفيذ تغييرات نمط الحياة.

وقدم الباحثون من جمعية القلب الأمريكية بتقديم تعريف على الأنواع المختلفة لارتفاع ضغط الدم وما يمكنك القيام به لإدارة المشكلة، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”.

مراحل ارتفاع ضغط الدم

بموجب الإرشادات الجديدة لعام 2017 ، تعتبر جميع قياسات ضغط الدم التي تزيد عن 120/80 ملم زئبق مرتفعة.

الآن يتم تصنيف قياسات ضغط الدم على النحو التالي:

عادي: أقل من 120 ملم زئبقي الانبساطي وأقل من 80 ملم زئبق

مرتفع: الانقباضي بين 120-129 ملم زئبق والانبساطي أقل من 80 ملم زئبق

المرحلة 1: الانقباضي بين 130-139 ملم زئبق أو الانبساطي بين 80-89 ملم زئبق

المرحلة 2: الانقباضي لا يقل عن 140 ملم زئبق أو الانبساطي لا يقل عن 90 ملم زئبق

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وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة ، أصبح ما يقدر بـ 46% من البالغين في الولايات المتحدة يصنفون على أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يوصى بالعلاج في المرحلة المرتفعة إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو عوامل الخطر الأخرى ، مثل مرض السكري وتاريخ صحة الأسرة.

وإذا كانت قراءة ضغط الدم في الفئة المرتفعة ، ناقش مع طبيبك الخطوات التي يمكنك اتخاذها لخفضها.

ارتفاع ضغط الدم الأساسي

ارتفاع ضغط الدم الأساسى مقابل الثانوي

معظم البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم في هذه الفئة، وعلى الرغم من سنوات من البحث عن ارتفاع ضغط الدم ، إلا أن سببه غير معروف، ويُعتقد أنه مزيج من الوراثة والنظام الغذائي ونمط الحياة والعمر.

تشمل عوامل نمط الحياة التدخين ، وشرب الكثير من الكحول ، والإجهاد ، وزيادة الوزن ، وتناول الكثير من الملح ، وعدم الحصول على ممارسة كافية من الرياضة.

والتغييرات في نظامك الغذائي ونمط حياتك يمكن أن تقلل من ضغط الدم وخطر مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم الثانوي

ارتفاع ضغط الدم الثانوي يحدث عندما يكون هناك سبب محدد وربما يمكن عكسه ، وحوالي 5% إلى 10% من ارتفاع ضغط الدم هو النوع الثانوي.

وإنه أكثر شيوعًا بين الشباب، وما يقدر ب 30% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 لديهم ارتفاع ضغط الدم الثانوي.

تشمل الأسباب الكامنة وراء ارتفاع ضغط الدم الثانوي ما يلي: