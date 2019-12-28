4 تمارين لتخسيس الكرش وشد جميع عضلات البطن

البطن من أكثر مناطق الجسم التي تعمل على تخزين الدهون وتراكمها، لذا تعاني شريحة كبيرة من السيدات من الدهون الزائدة في منطقة البطن، والتي تؤثر بالسلب على المظهر العام للجسم، كما أن اتباع نظام غذائي ليس كافياً لحرق دهون البطن، ولن يحدث ما ترغبين فيه إلا بممارسة تمارين لشد البطن، والتي تقدم لكِ «الجميلة» أهم هذه التمارين الرياضية للوصول إلى ما ترغبين فيه.



■ التمرين الأول

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(تمرين لمس الأقدام)



- استلقي على الأرض، ثم ارفعي رجليك، وقومي بتثبيتها في الهواء عند زاوية 90 درجة.

- قومي بمد يدكِ اليمنى لتلمس قدمك اليسرى، والعكس؛ باستخدام عضلات البطن.

- اعملي ثلاث مجموعات من هذا التمرين بعدد 30 مرة لكل مجموعة، مع الفصل بين كل مجموعة وأخرى باستراحة بسيطة.

■ التمرين الثاني



(تمرين الأذرع المتوازية)



- استلقي على الأرض مع ثني الأرجل، وتثبيت القدمين على الأرض.

- مدي يديكِ بشكل مستقيم، بحيث تفرد على الأرض بشكل كامل، ثم اصعدي بالذراعين متوازيين؛ باستخدام عضلات البطن، مع تثبيت النصف الأسفل من الجسم على موضعه.

- يتم عمل ثلاث جولات من هذا التمرين بعدد 15 : 25 حركة لكل جولة، حسب الرغبة.

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■ التمرين الثالث

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(تمرين سوبر مان)



- استلقي على البطن، ثم ارفعي جسمك بيديكِ وقدميكِ كما لو كنتِ ستمارسين تمرين الضغط، لكن في هذا التمرين يتم التمسك باليد اليمنى والقدم اليسرى على الأرض؛ لتثبيت الجسم، ونرفع الذراع اليسرى والقدم اليمنى لأقصى ما تستطيعين لكن ببطء، ثم اعكسي التمرين، وهكذا 15 مرة لأربع جولات تفصل بين كل جولة والأخرى استراحة.

■ التمرين الرابع



(تمرين الكرة)



- قومي بإحضار كرة لاستخدامها.

- استلقي على الأرض بصورة كاملة، مع مد اليدين بشكل مستقيم على الأرض.

- امسكي الكرة بيديكِ، ومن ثم قرّبي يديكِ من قدميك لتسلّم الكرة.

- عودي لفرد جسمك مرة أخرى بشكل كامل على الأرض محتفظة بالكرة بين قدميكِ.

- عودي وسلّمي الكرة من قدميك إلى يديك وهكذا.

ويراعى عدم ممارسته كثيراً في البداية، ويتم الفصل بين ممارسة نفس التمرين بفترة معقولة؛ لإعطاء الفرصة لعضلات البطن أن تستريح.

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