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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فيروس زيكا ..وكيف يؤثر على الجسم؟ والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
أعلنت السلطات في البرزيل أن عدد الأطفال المولودين بتشوهات خلقية تتمثل في صغر حجم الرأس بلغ نحو أربعة آلاف طفل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي أكثر المناطق تضررا، بلغت نسبة الاشتباه في الإصابة بصغر الرأس واحدا في المئة من حديثي الولادة.
وتعتقد السلطات أن زيادة حالات ولادة أطفال صغيري حجم الرأس نتيجة لانتشار فيروس زيكا ، لذلك طالبت السلطات النساء بتأجيل الانجاب مشيرة إلى أن المصل لن ينتج قبل ثلاثة أعوام.
حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار الفيروس في جميع دول الأمريكتين. ونصحت بعض الدول النساء بعدم الانجاب في الوقت الراهن.
اكتشف الفيروس أول مرة في 1947 في غابة «زيكا» في أوغندا.
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