أفضل طريقة لإعادة ثياب الرياضة المنكمشة إلى حالتها العادية!

السبت 28 ديسمبر 2019

هل سبق أن غسلتم ثياب الرياضة مرة واحدة وانكمشت؟ هذا يثير الغضب أليس كذلك؟ حسنًا يوجد طريقة بسيطة لإعادتها إلى حالتها الأصلية!



ما إن ترجعوها جديدة اغسلوها بشكل طبيعي ولا تضعوها في النشافة بل علّقوها على المنشر لكي تنشف.

أنتم بحاجة إلى:

- ماء ساخن

- شامبو للأطفال

- منشفتين كبيرتين

طريقة التنفيذ:

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1) اسكبوا مقدار غطاء من شامبو الاطفال في مغسلة أو في وعاء كبير مليء بالماء الساخن

2) انقعوا ثياب الرياضة في الماء. عليكم أن تتأكدوا من أن الماء والصابون يلامس القماش بالكامل لكي يتمدد.

3) إعصروا القماش.

4) إستعملوا المنشفة الأولى من أجل تجفيفها بقدر الإمكان من خلال دحرجة المنشفة على ثياب الرياضة

5) ثم شدّوا القماش. وبما أنه يصبح أكثر استرخاءً بفضل شامبو الأطفال يسهل عليكم أن تشدوه.

6) شدّوا الثياب إلى أن تسترجع حجمها الأصلي ثم أتركوها تنشف على منشفة طوال الليل.

لماذا ينجح الأمر؟

يسمح الشامبو الممزوج بالماء الساخن بإرخاء قماش ثياب الرياضة. وهكذا يصبح القماش أسهل للشد وبالتالي أسهل لإعادته إلى حجمه الأصلي. للأسف هذه الحيلة لا تنجح مع الصوف. فعندما ينكمش الصوف لا يمكن إرجاعه إلى حجمه الأصلي.