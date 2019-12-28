هل أطعمة "دايت" تسبب السمنة؟

السبت 28 ديسمبر 2019

ترتكب أغلب السيدات اللواتي يتبعن حمية غذائية في خطأ شائع باللجوء إلى بعض الأطعمة التي تظنها خفيفة، ولكنها في الواقع غنية بالسعرات الحراريّة، إليكم أبرزها:



الأطعمة الخالية من الدسم: تسارع السيدات على شراء المواد الغذائية التي تحمل عبارة Fat-free أو "خالي من الدسم"، إلاّ انها في الحقيقة لا يعني بالضرورة أنها خالية من السعرات الحرارية، لا سيما وانه يضاف اليها بعض المكونات لإضفاء مذاق جيد على الطعام.

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خبز القمح الكامل والحبوب: تختار أغلب السيدات وقت اتباعها الحميات الغذائية على الخبز الأسمر، والحبوب الكاملة، على اعتبار أنها لا تحتوي على سعرات حرارية ولكن ذلك غير صحيح، لأن معظم هذه المنتجات تكون فعلياً مصنوعة من الحبوب المكررة، كما أن سعراتها الحرارية لا تقل بكثير عن أنواع الخبز العاديّة.

السلطات الجاهزة: تلجأ السيدات إلى تناول أنواع عديدة من السلطات لخفض وزنهن، ولكن في الحقيقة معظم السلطات الجاهزة في المطاعم تحتوي على مكونات دسمة مثل الأجبان، والمايونيز، والصلصات الدهنية، وحبوب الذرة، وقطع الخبز المحمصة التي تزيد الوزن.