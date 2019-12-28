هذا ما يعنيه آلم الثديين قبيل الدورة الشهرية !

السبت 28 ديسمبر 2019

تعاني أغلب النساء من آلام مختلفة في الجسم خلال الدورة الشهرية، منها آلام في الظهر والثديين وغيرهما من المناطق، فإذا عانيت من آلام في الثديين فلا تفزعي اذ ان ذلك يكون نيتجة عدد من التغييرات الفسيولوجية التي تمرين بها خلال هذه الفترة.



ستشعرين بألم الثديين أكثر قبيل موعد الدورة الشهرية بيومين أو ثلاثة بسبب التغيرات الهرمونية التي تطرأ على جسمك خلال تلك الفترة ولكن لا تنزعجي فالألم يزول بمجرد انتهاء مدة الدورة الشهرية.

ستجدين أن آلم الثديين أنتشر في المناطق العليا والخارجية من الثدي وفي العديد من الأحيان يترافق هذا مع الألم حدوث تكتلات في منطقة الألم ؛ ولتخفيف آلم الثديين أثناء فترة الدورة الشهرية ؛ إليكِ الآن مجموعة من النصائح لتخفيف ذلك الألم :

1. أرتدي حمالة ثدي مناسبة ومريحة تكون بمثابة دعامة للثدي دون أن تضغط عليه حتى لا تزيد من شعورك بالألم .

2. أحرصي علي عمل كمادات ماء دافئ على الثديين ؛ فالكمادات ستقلل من إحساسك بالألم .

3. تناولي بعض المسكنات البسيطة والمتواجدة في الصيدلية المنزلية

4. حاولي التقليل من تناول الدهون والكافيين

Advertisements

5. تناولي الأطعمة التي تحتوي على فيتامين( ب ) فهي تقلل من الشعور بألم الثديين .

6. تجنبي تناول الأطعمة التي تزيد الألم بالثديين مثل الملح فهو يزيد من احتباس الماء بجسمك إذا تم تناوله بكثرة قبل موعد الدورة الشهرية وبالتالي قد يزيد من إحساسك بالألم .

7. استعملي حمالة صدر خاصة بالتمارين لترتديها وقت ممارسة الرياضة .

8. نامي على ظهرك بدلاً من على بطنك .

9. تجنبي حمل الأثقال ولا تضغطي على الصدر بحمل أشياء ثقيلة فى يديك وتضميها على صدرك .

10. حاولي باستمرار دفع الكفين للوراء؛ مع رش صدرك بالماء البارد بعد الاستحمام لتنشيط الدورة الدموية .

ملاحظة: اذا استمر وجع الثديين بعد انتهاء الدورة ننصحك بمراجعة الطبيبة النسائية للتأكد من صحتك.