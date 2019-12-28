احذروا الجلوس الطويل أمام شاشات الأجهزة الالكترونية

السبت 28 ديسمبر 2019

حذرت الجمعية الأميركية للإبصار من الآثار الصحية الوخيمة للجسم وللعين بشكل خاص أثناء الجلوس ساعات طويلة أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية.



ونبّهت الجمعية في دراسة حديثة إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة يعرض المرء أكثر للصداع النصفي وآلام الظهر والكتفين، فضلا عن تضرر قرنية العين، واحتمال فقدان جزئي للنظر.

ونقلت احدى المواقع الكترونية عن أحد استشاري أمراض العيون، حسان إمام، قوله إن إجهاد العين غالبا ما يحصل لدى من تتطلب وظائفهم الجلوس ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، مشيراً إلى أن 90 بالمئة من الأشخاص صاروا يقضون أكثر من ساعتين في اليوم أمام الأجهزة الإلكترونية، فيما يقضي 60 بالمئة نحو 6 ساعات يومياً.

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وتتراوح أعراض إجهاد العين بين الإحمرار وعدم وضوح في الرؤية، إضافة إلى الصداع، بحسب إمام، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتطوير نظارات تمتص أشعة الضوء الأزرق.

ويرجح باحثون أن يكون الضوء الأزرق للأجهزة الإلكترونية مسؤولاً عن اضطرابات في الدماغ والنوم مثلما يحصل للإنسان، حين يسافر إلى بلد ذي توقيت مختلف فيواجه صعوبات في النوم.

وينصح مستخدمي الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة بإراحة عيونهم، بين الفينة والأخرى، كأن يزيحوا نظرهم عن الحواسيب كل 20 دقيقة، ويحدقوا في مكان بعيد لمدة 20 ثانية.

وينصح أيضاً استخدام الشاشات الكبرى عوض الأجهزة الصغيرة، خصوصاً لدى بالأطفال، فضلاً عن عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية في الظلام قبل الخلود إلى النوم.