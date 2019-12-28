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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أن زكام طفلك ليس قاتلا؟ والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
قد يتسبب الزكام بموت الأطفال الأصحاء، نتيجة أعراض عدة تظهر على الطفل أثناء مرضه.
وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، فإنه بإمكانكم معرفة كيفية ما إذا كان مرض أطفالكم قد يأخذ مسارا قاتلاً.
أولاً: إذا كان طفلك يواجه صعوبة في التنفس أثناء الزكام فهذه إشارة خطيرة جدا.
ثانيا: إذا كانت أظافر الطفل زرقاء فإن هذا دليل على عدم حصوله على نسبة أوكسجين كافية.
ثالثا: إذا كان الطفل يشعر بألم مستمر في جزء محدد خصوصا حول البطن، فإن هذه قد تكون علامة تحذير.
رابعا: تصلب الرقبة قد يكون من أعراض التهاب السحايا.
خامسا: إذا تحسنت صحة الطفل ثم تدهورت مجددا، فإن هذا قد يشير إلى وقوع عدوى ثانوية.
أما علامة التحذير التي قد تكون الأهم فهي تصرف الأطفال بطريقة مغايرة لطبيعتهم.. ثقوا بحدسكم وقدموا للطفل الرعاية الصحية اللازمة.
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