هذا ما يفعله زيت الزيتون للسرطان!

السبت 28 ديسمبر 2019

زيت الزيتون معروف جداً بفوائده الصحية. بالإضافة إلى أن هذا الزيت يساعد في الحفاظ على شباب البشرة، فهو يحمي أيضاً من عدة أمراض.



تستطيعون إضافته إلى السلطات أو إلى أي طبق تحضرونه، لكن فوائده تتضاعف عشر مرات في وقت الفطور. إذن ماذا تنتظرون لتتناولوه على الأقل كل صباح ؟

زيت الزيتون والالزهايمر

أثبتت دراسة حديثة أن زيت الزيتون قادر على تأمين الوقاية من مرض الزهايمر. في الواقع، يحتوي هذا الزيت على جزيئة ال oleocanthal التي تملك قدرة على حماية الخلايا العصبية بتسهيلها لطرد بروتينات beta-amyloide المتهمة بالتسبب بمرض الالزهايمر.

من جهة أخرى، لاحظ العلماء أن الأمراض الدماغية مثل الخرف، الذي يصيب الخلايا العصبية أيضاً، أقل انتشاراً في البلاد الواقعة على البحر المتوسط حيث يدخل زيت الزيتون ضمن نظام الأكل اليومي.

زيت الزيتون والسرطان

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أثبتت عدة أبحاث علمية أن زيت الزيتون يمكن أن يقي من عدة أمراض مميتة مثل السرطان. ال oleocanthalالموجود في زيت الزيتون، يهاجم الخلايا السرطانية التي تنتشر في البروستات، الصدر والبنكرياس، بدون أن يؤذي الخلايا السليمة.

في كل الأحوال، هذا ال oleocanthal ليس فعالاً إلا عندما يأتي من زيت زيتون معصور على البارد( تحت 27° ) من العصرة الأولى.

فوائد أخرى لزيت الزيتون

. لتقوية جهاز المناعة : زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة التي تقي جهاز المناعة من كل الالتهابات.

. لحماية القلب: أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون بطريقة منتظمة ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض قلبية بنسبة 41%. زيت الزيتون غني بالبوليفينولات التي تساعد على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم.

. لتخفيض الوزن : الأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون بشكل منتظم يومياً لديهم نسبة مرتفعة من السيروتونين في الدم، هذا الهورمون الذي يلعب دوراً في تنظيم الإحساس بالشبع.

زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي، بعكس الدهون المتعددة غير المشبعة، قادرة على تحمل الحرارة. مثلاً، زيت الذرة وزيت دوار الشمس لا يتحملان الحرارة المرتفعة. بعكس الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تتحمل الحرارة وبالتالي الطبخ. بالنتيجة، يمكنكم أن تستخدموا زيت الزيتون لتحضير مختلف الأطباق مع حماية صحتكم في نفس الوقت.