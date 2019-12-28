هل أنت من الناس الدائمي القلق؟

السبت 28 ديسمبر 2019

أظهرت دراسة أميركية، نشِرت في مجلة Emotion العلمية، أن الأشخاص القلقون لديهم حظ أكبر من غيرهم بالنجاح في الحياة. هذه الدراسة مفاجئة ومدهشة في الوقت نفسه.



أخضع الباحثون 230 طالباً لنماذج أسئلة أسبوعية لمدة 4 أشهر. وأظهرت النتائج نوعين من الطلاب: الذين يجدون صعوبة في التخلص من التوتر والضغط النفسي والذين ينتقلون سريعاً إلى شيء آخر.

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الطلاب القلقون هم الذين خشوا من نتائجهم بشكل أكبر. سمحت لهم الفكرة التي كوّنوها لنفسهم قبل صدور النتائج بأن يتلقّوا الخبر السار بطريقة أفضل. يمكننا أن نتساءل إذا كان اختلاف الاحتمالات التي وضعها الطلاب القلقون في حال الرسوب هي التي سمحت لهم بوضع الامور في نصابها لحظة صدور النتائج.

بهذه الطريقة يصبح التوتّر مدرّبًا في المجال المهني. ومع ذلك نذكّر بأنه للتوتّر على المدى الطويل آثار سلبية ومضرّة بالصحة. يجب التعامل مع هذا الشعور بتعقّل إذا أمكن.