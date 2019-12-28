متى يصبح مسموحاً أن يتناول الطفل العسل؟

السبت 28 ديسمبر 2019

يجب عدم إعطاء الطفل العسل دون سن السنة. لكن لن يؤذي طفلاً في سن السنتين تناوله.



حتى انه ينصح بإعطاء الطفل ملعقة من العسل يومياً كعلاج للحساسية ليكتسب مزيداً من المناعة.

Advertisements

كما يعتمد في أوستراليا لالتئام الجروح نظراً لدوره كمضاد للجراثيم، إذ قد يكون اكثر فائدة أحياناً من المضادات الحيوية.

أما بالنسبة إلى الطفل دون السنة فينصح بتجنب العسل لوجود خطر إصابته بالتسمم الوشيقي Botulism.