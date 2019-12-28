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شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح مسموحاً أن يتناول الطفل العسل؟ والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
يجب عدم إعطاء الطفل العسل دون سن السنة. لكن لن يؤذي طفلاً في سن السنتين تناوله.
حتى انه ينصح بإعطاء الطفل ملعقة من العسل يومياً كعلاج للحساسية ليكتسب مزيداً من المناعة.
كما يعتمد في أوستراليا لالتئام الجروح نظراً لدوره كمضاد للجراثيم، إذ قد يكون اكثر فائدة أحياناً من المضادات الحيوية.
أما بالنسبة إلى الطفل دون السنة فينصح بتجنب العسل لوجود خطر إصابته بالتسمم الوشيقي Botulism.
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