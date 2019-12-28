شكرا لقرائتكم خبر عن فى الكريسماس.. حافظ على صحتك من "متلازمة القلب فى الإجازة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط احتفالات الكريسماس بالإفراط فى تناول الطعام مثل: الديك الرومى والبطاطس والفواكه، ومع أجواء الاحتفال مع الأصدقاء والعائلة تحدث أخطاء غذائية، وهو ما يسبب أضرار لصحة القلب، حيث قد يسبب "متلازمة القلب فى الإجازة" أو Holiday Heart Syndrome، وهى مشكلة بالقلب تحدث بسبب تناول الأملاح أو السكريات أو الكحول، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

استمتع بإجازة الكريسماس مع الحفاظ على صحة قلبك

قال أخصائي أمراض القلب ليزلي تشو، إن تناول الكثير من الطعام والحلويات والكحول يمكن أن يسبب أضرارًا أكبر لجسمك أكثر من تدمير نظام غذائي، حيث يمكن أن يؤدي إلى متلازمة القلب أثناء العطلة- وهي مشكلة في القلب بعد تناول الكثير من الطعام المالح أو الكحول.

وأضاف: "أحد الأشياء التي نقولها لمرضانا دائمًا هو أنه يمكنك الحصول على ما تريد، لكن يجب أن يكون ذلك باعتدال".



متلازمة القلب

لماذا تحدث متلازمة القلب فى العطلة؟

في بعض الأحيان، قد يلاحظ حتى الأشخاص الأصحاء دقات القلب السريعة بعد تناول الكثير من الكحول.

وقال الدكتور تشو إن المشروبات الكحولية والأطعمة المالحة تزيد من ضغط الدم لديك، هذا يمكن أن يزيد من خطر فشل القلب لدى الأشخاص الذين لديهم بالفعل مشاكل في القلب.

وأضاف الدكتور تشو: "نحن محاطون بالكثير من الطعام خلال هذا الوقت، لذا ، سواء كنت في المكتب أو مع عائلتك، فأنت تميل إلى تناول الأطعمة التي تختلف اختلافًا كبيرًا عن نظامك الغذائي العادي."

ونصح بأنه من المهم أن تكون على دراية بما تأكله ومقدار ما تأكله حتى تظل على المسار الصحيح.

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وأوصي بتناول وجبة فطور وغداء أصغر إذا كنت تعلم أنك ستحصل على عشاء كبير في ذلك المساء أو تأكل قبل أن تذهب للحفل حتى لا تميل إلى الإفراط في ذلك.

وإذا كنت ترغب في الحصول على الحلوى تناول كمية أصغر.

-كن حذرًا من الأطعمة الغنية بالكريمة أو السكر أو الملح أيضًا.



متلازمة القلب فى الاجازة

تؤدى متلازمة القلب فى العطلات إلى زيادة ضغط الدم أيضًا، فإذا زاد ضغط الدم ، فإن بعض الناس قد ينتهي بهم الأمر إلى قصور في القلب لأنه يشبه الدورة المفرغة.

إذا كنت تعاني بالفعل من قصور في القلب، يوصى بمراقبة وزنك وضغط الدم خلال الأعياد وإذا كانت الأعراض أو الأرقام مثيرة للقلق، فمن الأفضل الاتصال بطبيبك.