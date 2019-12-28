شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة بود تشيارى مرض نادر بالكبد يحدث فى البالغين والأطفال.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة بود تشياري تسبب ضيقا أو عرقلة الأوردة الكبدية وهذا يوقف التدفق الطبيعي للدم من الكبد إلى القلب، ويمكن أن يحدث انسدادا في الكبد ببطء مع مرور الوقت أو فجأة، وقد يحدث بسبب جلطة دموية وقال الباحثون إن تجلط الوريد الكبدي هو اسم آخر لهذه المتلازمة، ولديها العديد من الأنواع وتصيب البالغين والأطفال وليس لديها أعراض ظاهرية، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”.

ما هي أنواع بود تشياري؟

أنواع بود تشياري في البالغين

في البالغين ، قد تظهر متلازمة بود تشياري كأنواع مختلفة اعتمادًا على مدى سرعة ظهور الأعراض أو مقدار تلف الكبد، وهذه الأنواع تشمل:

بود تشياري المزمن

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من المتلازمة وتحدث الأعراض ببطء مع مرور الوقت، وما يقرب من 50% من المصابين بمتلازمة بودي تشياري المزمن يعانون من مشاكل في الكلى.

بودي تشياري الحاد

يحدث بود تشياري الحاد فجأة، ويصيب الأشخاص من هذا النوع بأعراض مثل آلام في المعدة وتورم سريع للغاية.

بود تشياري المداهم

يحدث هذا النوع النادر بشكل أسرع من بود تشاري المزمن، وتظهر الأعراض بسرعة غير عادية وقد تؤدي إلى فشل الكبد.

بود تشاري للأطفال

متلازمة بود-تشاري أكثر ندرة عند الأطفال ، ولا توجد أنواع فريدة عند الأطفال.

ووفقا لدراسة طبية أجريت عام 2017 في لندن ، فإن ثلثي الأطفال الذين يعانون من هذه المتلازمة لديهم حالة كامنة تسبب جلطات دموية.

وعادةً ما يعاني الأطفال المصابون بداء تشاري من أعراض مزمنة تتطور ببطء، حيث أن تلف الكبد لا يحدث فجأة، لكنه أكثر شيوعًا عند الأولاد ويمكن أن يحدث عند الأطفال في عمر 9 أشهر.

ما هي أعراض بود تشياري؟

علامات وأعراض متلازمة بود تشياري تعتمد على مدى خطورة الحالة، ويمكن أن تكون بسيطة أو خطيرة للغاية، وحوالي 20% من المصابين بداء تشاري ليس لديهم أعراض على الإطلاق.

تشمل العلامات والأعراض:

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

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استفراغ و غثيان

إعياء

فقدان الوزن

تلف الكبد

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

تضخم الكبد

تورم في المعدة أو الانتفاخ (استسقاء)

ارتفاع ضغط الدم في الكبد (ارتفاع ضغط الدم البابي)

تورم الجسم أو الساق (الوذمة)

دم في القيء (أعراض نادرة)

ما الذي يسبب متلازمة بود تشياري؟

متلازمة بود تشياري أمر نادر الحدوث، وعادة ما تحدث جنبا إلى جنب مع اضطراب الدم.

وتشمل اضطرابات الدم التي يمكن أن تؤدي إلى متلازمة بود تشياري ما يلي:

مرض الخلايا المنجلية

الكثير من خلايا الدم الحمراء

متلازمة خلل التنسج النخاعي (اضطراب نخاع العظام)