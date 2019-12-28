شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يمكن أن يسبب "كتلة" بالصدر غير السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تجد ورمًا ما في مكان ما على الصدر ، فقد تتحول أفكارك فورًا إلى سرطان ، خاصة سرطان الثدي ولكن هناك بالفعل أشياء كثيرة غير السرطان يمكن أن تسبب ورمًا في الصدر،على سبيل المثال ، يمكن أن يكون كيسًا أو خراجًا وحتى لو تبين أنه ورم ، فهناك فرصة جيدة أن تكون حميدة وفى هذه الحالة يتم إزالته ولا يوجد مضاعفات له بعد ذلك.

ووفقا لتقرير موقع healthline يشمل الصدر الثدي والجلد ويشمل أيضًا تجويف الصدر (التجويف الصدري) ، والذي يحتوي على العمود الفقري والأضلاع وعظم الصدر (القص)، خلف الضلوع والقص يوجد القلب والرئتين والمريء.

يحتوي تجويف الصدر أيضًا على العضلات والأنسجة الضامة والأغشية ، بالإضافة إلى الغدد الليمفاوية والشرايين والأوردة.

أسباب كتلة الصدر

حتى كتل الصدر الحميدة يمكن أن تسبب مشاكل إذا كانت كبيرة جدًا ، لذلك من المهم الحصول على تشخيص فيما يلي بعض أنواع الكتل التي قد تتطور فى حاله اهمالها.

كيس

الكيس هو كيس مملوء بالسوائل أو مواد أخرى، عادةً ما تحدث أكياس الثدي عند النساء بين 35 و 50 عامًا وهي شائعة عند الاقتراب من انقطاع الطمث، يمكنك أيضًا الاصابة بكيس فى الثدي نتيجة لانسداد القنوات اللبنية .

قد تصبح أكياس الثدي أكبر وأكثر رقة قبل الدورة الشهرية، عندما تتطور تحت الجلد ، فإنها تشعر بالنعومة والسلس عندما تتطور إلى عمق أعمق ، يمكن أن تشعر بالضيق، عادة ما تكون أكياس الثدي غير مؤلمة ، إلا إذا كانت كبيرة الحجم، نادرا ما تكون سرطانية.

ورم غدي ليفي

بين النساء ، الأورام الليفية هي أكثر كتل الثدي الحميدة شيوعًا يمكن أن يحدث الورم غير المؤلم في أي عمر ، ولكن بشكل خاص في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر.

الورم الشحمي

الورم الشحمي عبارة عن مجموعة من الأنسجة الدهنية أسفل الجلد مباشرة، الأورام الشحمية بطيئة النمو وغير مؤلمة ، ما لم تضغط على العصب أو تنمو حول الأوعية الدموية.

يمكن لأي شخص تطوير ورم شحمي ، لكن يتم تشخيصه عادة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا.

الأورام الشحمية عادة ما تكون غير ضارة وغالبًا ما تكون حميدة، ومع ذلك ، هناك نوع نادر من السرطان يسمى ساركومة الدهون التي تنمو في الأنسجة الدهنية ويمكن أن يبدو أنها ورم شحمي عميق.

نخر الدهون

يحدث نخر الدهون عندما تتلف أنسجة الثدي الدهنية من إصابة الثدي أو بعد استئصال الورم أو العلاج الإشعاعي، هذا الورم غير السرطاني غير مؤلم ومستدير وحازم.

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خراج

في بعض الأحيان ، يكون تورم الثدي بمثابة خراج هذا تراكم القيح يصبح ملتهبًا، يمكن أن تشمل الأعراض وجع، إعياء، حمى.

ورم دموي

ورم دموي عبارة عن كتلة مملوءة بالدم بسبب عملية جراحية أو إصابة بالثدي. يجب أن يشفي من تلقاء نفسه.

تصلب الغدة

يحدث هذا عندما يكون هناك نمو مفرط للأنسجة في فصوص الثدي يمكن أن يسبب كتل تشبه التكلسات على تصوير الثدي بالأشعة السينية.

التهاب اللفافة العقيدية

التهاب اللفافة العقدي هو نوع من الورم الحميد الذي يمكن أن يحدث في أي مكان في الجسم ، بما في ذلك جدار الصدر ، ولكن نادرا في الثدي، تنمو الكتلة بسرعة ، وتشعر بالثبات.

إصابة في الصدر

في بعض الأحيان ، يمكن أن تتشكل كتلة سطحية بعد وقت قصير من إصابة في الصدر، قد يكون ذلك مؤلماً ، ولكن من المحتمل أن يتحسن الألم والتورم عند استخدام الثلج.

السل خارج الرئة

يمكن أن يتسبب مرض السل في الكتل في جدار الصدر والأضلاع والعمود الفقري والقص.

سرطان الثدي

يمكن أن يكون ورم في الثدي علامة على سرطان الثدي، الكتل السرطانية عادة ما تكون صلبة وذات حواف غير منتظمة ، لكن الكتل بسبب سرطان الثدي يمكن أن تكون ناعمة أو مستديرة، قد تكون أو لا تكون مؤلمة.

القص المكسور

عادةً ما يكون القص المكسور نتيجة لصدمة قوة حادة ، مثل حادث سيارة أو إصابة رياضية أو سقوطها من ارتفاع كبير، قد يكون لدى الشخص أيضًا تورم أو كدمات أو ورم دموي.

سرطان الغدد الليمفاوية

ليمفوما هودجكين هي نوع من سرطان الدم يمكن أن يؤثر أيضًا على الأعضاء والغدد الليمفاوية، هذا ليس شائعًا ، لكنه قد يؤثر أحيانًا على العظام ، بما في ذلك الأضلاع والعمود الفقري والقص.