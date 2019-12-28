شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات عشان تغسل ايدك صح بعد استخدام الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غسل اليدين من الأشياء الهامة التى تساعدنا على الحفاظ على نظافتنا الشخصية وتحمينا من الإصابة بالعدوى، وغسل اليدين ضرورة خاصة بعد استخدام دورة المياه "الحمام"، حيث يتطلب استخدام الحمام الكثير من لمس الأسطح والأبواب وتحصل على الجراثيم على يديك بأسهل طريقة فى هذا التقرير نتعرف على فوائد غسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام الحمام، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".





شكلًا من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تنتقل من المرحاض

إذا لم تغسل يديك جيدًا، فكر في كل شيء تلمسه بيدك بعد الخروج من الحمام، (على سبيل المثال ، وجدت دراسة حديثة أن شكلًا من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من الإشريكية القولونية ينتشر في كثير من الأحيان بسبب قلة النظافة بعد استخدام المرحاض ولا تنتقل بسبب تناول اللحوم النيئة كالمعتاد.

والكثير من الناس لا يغسلون أيديهم بعد الذهاب إلى الحمام، في إحدى الدراسات التي فحصت سلوكيات غسل اليدين بعد الحمام لـ 3749 شخصًا في الولايات المتحدة، حاول 67٪ منهم فقط غسل أيديهم بالصابون، و5٪ فقط منهم قاموا بغسل أيديهم بشكل صحيح بالصابون.

أهمية غسل اليدين بعد استخدام المرحاض

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، يمكن لجراثيم مثل السالمونيلا و E.coli و norovirus (على سبيل المثال لا الحصر) أن تنتقل من يديك بعد استخدام المرحاض أو تغيير حفاضات - ثم ، بدوره ، على أشياء أخرى.

والأشخاص الذين يقومون بغسل اليدين بشكل صحيح بعد الحمام لديهم معدلات أقل للإسهال والالتهابات الفيروسية (مثل نزلات البرد الشائعة) والأمراض التي تنقلها الأغذية.

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن غسل اليدين بشكل صحيح يقلل أيضًا من تغيب الأطفال في المدرسة عن أمراض الجهاز الهضمي بنسبة 29٪ على الأقل.

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طريقة غسل اليدين الصحيحة

نظرًا لأن 95٪ من الأشخاص لا يغسلون أيديهم بشكل صحيح ، نقدم لكم طريقة غسل اليدين الصحيحة:

-جهز منشفة وضعها بجانبك.

-بلل يديك جيدا، درجة حرارة الماء ليست مهمة.

-ضع الصابون واغسل يديك وقم بتفريغ بين أصابعك وداخل أظافرك بالماء والصابون.

-فرك يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ثم اشطف يديك بالماء جيدا.

-قم بتجفيف يديك جيداً، واستخدم منديل ورقى لمسك مقبض الباب والخروج من الحمام.