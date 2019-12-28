شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لا تتخيلها لفاكهة الكيوى أهمها منوم طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكيوي هي ثمرة صغيرة ، لكنها لذيذة، ويمكنك تناوله بالكامل، بما في ذلك الجلد، لكن البعض يفضلها بدون القشرة الخارجية، وفي هذه الحالة ، قم ببساطة بقطع الفاكهة البنية الصغيرة إلى النصف واستخرج الفاكهة الخضراء بالملعقة واستمتع بها، حيث أن الكيوي لذيذ وهو أيضا صحي وغنى بالفيتامينات المغذية وكذلك المواد المضادة للاكسدة والمواد الكيميائية النباتية.

وسوف نتعرف فى التقرير التالى اهم فوائد الكيوي حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “FactY”، وتشمل:

1. يعزز النوم

هل تعلم أن تناول الكيوي يمكن أن يحفز النوم؟ تحتوي الفاكهة على السيروتونين مع الفلافونويدات مثل نارينجين ، روتين ، كاتشين ، كيرسيتين ، وإبيكاتشين والتى تعتبر من المهدئات النباتية.

ويمكن أن تساعد فاكهة الكيوي أيضًا على تحسين جودة نومك عن طريق تقليل اضطرابات النوم.

2. يحسن امتصاص الحديد

الكيوي يمكن أن يساعد في منع اضطرابات نقص الحديد، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي ، مثل فيتامين سى وكذلك المواد الكيميائية النباتية ، مثل زياكسانثين ولوتين ، في امتصاص الحديد.

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وتشير بعض الدراسات إلى أن الخواص لدى الكيوي تعمل بشكل أفضل على زيادة الحديد في الجسم عن تلك الموجودة في الموز.

3. يحمي عينيك

فيتامين (أ) جنبا إلى جنب مع المواد زياكسانثين ولوتين التى توجد فى الكيوي ، ضرورية أيضا للرؤية، ويمكن أن تساعد الثمرة في حماية العينين من إعتام عدسة العين ، والتنكس البقعي ، وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالعمر والتي تؤثر على نظرك.

4. ينظم الجهاز الهضمي

يمكن أن تلعب هذه الفاكهة الصغيرة دورًا كبيرًا في الهضم لعدة أسباب، حيث أن الكيوي هو مصدر للألياف لذيذ ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك كملين طبيعي مما يحفز حركة الأمعاء.

5. يساهم في الحمل الصحي

حمض الفوليك ، الموجود في كيوي ، ضروري لنمو الدماغ والإدراك في الأجنة، كما أن حمض الفوليك ، جنبا إلى جنب مع الفلافونويد وفيتامين K ، C ، و E ، يساعد أيضا في منع بعض الإعاقات الخلقية.

ويجب على السيدات الحوامل تناول نظام غذائي غني بحمض الفوليك لحماية أطفالهن، وسيكون الكيوي الفاكهة المثالية.