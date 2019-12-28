شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار منبهات هرمون الدوبامين على الصحة العقلية.. أهمها باركنسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوبامين هو ناقل عصبي معقد رئيسي مسئول عن العديد من الوظائف البدنية والعقلية اليومية، يمكن للتغييرات في مستويات هذه المادة الكيميائية في الدماغ أن تغير السلوك والحركة والمزاج والذاكرة والعديد من ردود الفعل الأخرى، فالمستويات العالية والمنخفضة من الدوبامين تسبب اضطرابات مختلفة، على سبيل المثال ، تلعب التغييرات في مستويات الدوبامين دورًا في حالات مثل متلازمة باركنسون ومتلازمة تململ الساقين.

ووفقا لموقع healthline يلجأ بعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلة فى مستويات هرمون الدوبامين لاستخدام أدوية "منبهات الدوبامين (DA)"، و هي أدوية تعمل عن طريق تقليد أفعال الدوبامين عندما تكون المستويات منخفضة، تعمل هذه الأدوية على تحسين الأعراض المرتبطة بالحالة عن طريق خداع الدماغ للتفكير في توفر الدوبامين.

ولكن يمكن أن يتسبب التلاعب بالدوبامين في آثار جانبية خطيرة بما في ذلك السلوك القهري ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، كما يمكن أن يسبب الدوخة ، والإغماء ، أو النعاس المفاجئ الذي يعد خطرا على المهام التي تتطلب اليقظة مثل القيادة.

يمكن أن يسبب متلازمة الانسحاب بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة المفاجئة ، وتصلب العضلات ، وفشل الكلى ، ومشاكل أخرى في النوم والمزاج والألم إذا توقفت فجأة.

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ما هى منبهات الدوبامين؟

منبهات الدوبامين هي أدوية يمكن وصفها بمفردها أو بالاشتراك مع أدوية أخرى لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات التي تنتج عن فقدان الدوبامين.

كيف تعمل منبهات الدوبامين؟

يتم وصفها في الغالب لتأثيراتها على الاضطرابات المرتبطة بالحركة والهرمونات، يمكنهم تحسين المشكلات الأخرى ذات الصلة مثل اضطرابات النوم والألم والمخاوف العاطفية التي تحدث مع بعض الحالات المرتبطة بالدوبامين.

الدوبامين هو الهرمون المسئول عن الصحة النفسية والعقلية بشكل أساسي، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى مجموعة من الاضطرابات الصحية.