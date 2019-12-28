شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات يجب أن تحصل عليها النساء فى فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتساءل كثير من النساء الحوامل حول التطعيمات واللقاحات التى يجب الحصول عليها لحمايتهن من الإصابة بالأمراض خلال فترة الحمل، فى هذا التقرير جمعنا لكم أبرز اللقاحات والتطعيمات أثناء الحمل والتى يوصى بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)الأمريكية، وفقاً لموقع Stay healthy.

ووفقاً لما ذكره الموقع، فإن تلقى النساء للتطعيمات أثناء الحمل يمكن أن يحمى الأطفال أيضاً، يحدث هذا لأن النساء الحوامل اللائي تلقين اللقاح يمكنهن تمرير بعض الأجسام المضادة (البروتينات التي تكافح الأمراض) التي يصبن بها من اللقاحات إلى أطفالهن.

يمكن أن توفر هذه الأجسام المضادة للطفل بعض الحماية ضد بعض الأمراض خلال الأشهر الأولى من العمر - عندما يبدأ الجهاز المناعي للطفل في التطور.



تطعيمات

تطعيمات موصى بها أثناء الحمل

-لقاح الانفلونزا: يوصي مركز السيطرة على الأمراض والكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) بأن تحصل النساء الحوامل خلال موسم الأنفلونزا على تطعيم الأنفلونزا.

الحصول على لقاح الأنفلونزا أثناء موسم الأنفلونزا أثناء الحمل قد لا يساعد في حماية الأم من الإصابة بالإنفلونزا فقط، بل قد يساعد أيضًا في حماية طفلها من المضاعفات الناجمة عن الأنفلونزا لعدة أشهر بعد ولادة الطفل.

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-لقاح Tdap (التيتانوس / الدفتيريا / السعال الديكي)، يمكن أن يكون السعال الديكي مرضًا خطيرًا للأشخاص من جميع الأعمار، إنه أمر خطير بشكل خاص على الأطفال حديثي الولادة لأنه يمكن أن يهدد حياتهم.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بلقاح Tdap أثناء كل حمل حتى لو تم تلقي لقاح Tdap في الماضي، فالحصول على لقاح Tdap يساعد الجسم على إنتاج أجسام مضادة ، والتي تنتقل بعد ذلك إلى الطفل قبل الولادة.

سوف يمنح الطفل بعض الحماية المبكرة من السعال الديكي، ويمكن إعطاء لقاح Tdap في أي وقت خلال فترة الحم ، لكنه يوصي بتلقي اللقاح بين الأسبوعين السابع والعشرين والثلاثين من كل حمل.

إذا كانت المرأة الحامل لم تتلق قط تطعيم Tdap من قبل، فمن المستحسن أن تحصل عليها بعد الولاد، هذا يمكن أن يساعد في حماية الأم ويجعلها أقل احتمالا لتمرير السعال الديكي للطفل.



تطعيمات للنساء الحوامل

ما هي اللقاحات الأخرى الموصى بها أثناء الحمل؟

هناك حالات قد تحتاج فيها لقاحات إضافية، على سبيل المثال ، إذا كنت حاملاً وتخططى للسفر بالخارج يجب التحدث مع طبيبك على الأقل 4 إلى 6 أسابيع قبل السفر لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لقاحات خاصة، وعلى سبيل المثال ، التهاب الكبد B) ).