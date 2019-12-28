شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالسباحة وسيلة إلى الاسترخاء وتعزيز مرونة العضلات.. اعرف الكيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكثير منا يحب السباحة سواء كان ذلك في أي موسم أم لا، وسواء كان ذلك حمام سباحة داخلي أو حمام سباحة خارجي للصيف، فان هذا النشاط يحمل الكثير من الفوائد على الصحة، كما تعد السباحة واحدة من أفضل الطرق للاسترخاء بعد يوم متعب في العمل، ولكن ، القليل الذي نعرفه أن السباحة يمكن أيضًا أن تقدم فوائد العقل والجسم.

السباحة كعلاج لها الكثير من المزايا، وعادةً ما يأخذها الكثير كرياضة موجهة نحو تحقيق النتائج عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ،ولكن للسباحة فوائد كثيرة أيضًا، فهو لا يعمل فقط على تحقيق الرفاهية الجسدية الصحية ، ولكن الصفاء الذهني أيضا.

ووفقا لتقرير موقع " infotechfacts" تزيد السباحة من المرونة والقوة وتخفف الضغط على المفاصل، ويحدث هذا لأنه عندما يكون شخص ما يسبح ، يتم إلغاء كل القوة المولدة بسبب وزن الجسم و قوة الماء القوية، وبالتالي ، فإن الشخص يشعر بانعدام الوزن والاسترخاء.

Advertisements





الفوائد الصحية للعلاج بالسباحة:زيادة معدل ضربات القلبكلما خضع شخص لأي رياضة بدنية أو نشاط بدني مكثف ، يحتاج الجسم إلى المزيد من الأكسجين، و يزيد معدل ضربات القلب بشكل كبير، والسبب وراء هذا هو جسمنا يشعر بانعدام الوزن ، كلما كنا في الماء





تعزيز مرونة العضلات من خلال ممارسة السباحة بانتظام يمكن أن تساعد على تعزيز مرونة وقوة العضلات بالجسم للغاية، كما تعمل أيضا على الحصول على جسم متناسق.





السباحة تعمل على تنسيق وظائف الجسم عندما يمارس الشخص رياضة السباحة، فباستثناء جميع العضلات ، تعمل أيضا كل الأعصاب ، والسبب هنا هو أن السباحة تتطلب التنسيق بين كل أجزاء الجسم، وبالتالى فأن الأشخاص الذين يسبحون بانتظام يعززون نظام التنسيق والتحكم لديهم، علاوة على ذلك ، تساعد السباحة أيضًا في الحفاظ على توازن الجسم.