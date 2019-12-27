علاج كلف الوجه بوصفات منزلية بسيطة

تعتبر مشكلة الكلف من أكثر المشكلات التي تصيب البشرة وتشعِر صاحبتها بالإحراج، خصوصا عندما تكون البقع داكنة وحجمها بارز. والسبب في ظهور الكلف على سطح البشرة هو الإفرازات الزائدة للميلانين المسؤول عن منح البشرة لونها، بالإضافة إلى أسباب أخرى منها ما له علاقة بالتعرّض لأشعة الشمس من دون حماية ومنها ما له علاقة بحالات وراثية.



وقد بات هناك العديد من مستحضرات العناية بالبشرة الخاصة بعلاج مشكلة الكلف التي قدّمتها العلامات التجارية في الآونة الاخيرة، إلا أن الوصفات الطبيعية لا تزال تثبت فاعليتها.



تخلّصي من مشكلة الكلف مع هذه الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل.

قشور الموز والبطاطس

ضعي قشور موزة واحدة في الخلاط الكهربائي. أضيفي إليها حبة بطاطس متوسّطة الحجم ومسلوقة، ومقدار نصف فنجان من عصير الليمون. دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على وجهك لمدة 10 دقائق قبل غسله جيداً بالماء الفاتر.



زيت السمسم والنشا

في الخلاط الكهربائي، ضعي بياض بيضتين وملعقتين من زيت السمسم وملعقتين من الطحين وملعقتين من النشا. دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على عجينة متماسكة تضعينها قناعاً على وجهك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.

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الكركم والحليب



في وعاء نظيف، ضعي 5 ملاعق من الكركم وملعقة من الطحين وأضيفي إليها كوباً من الحليب السائل. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة تضعينها قناعاً على وجهك لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.



الألوفيرا



باتت فوائد الألوفيرا على البشرة معروفة إذ أثبتت هذه النبتة فعاليتها في معالجة مشاكل عدّة منها مشكلة الجفاف والهالات السوداء والآن مشكلة الكلف. استخرجي هلام الألوفيرا وضعيه على مناطق البشرة الداكنة وافركيها به. ثم اتركي بقايا الألوفيرا على البشرة لمدة نصف ساعة قبل غسل الوجه بالماء الفاتر.

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