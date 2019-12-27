9 أعراض لنقص «الحديد» في الجسم.. وهكذا يمكن علاجه

أرجع أطباء مختصون، نقص الحديد في الجسم إلى عدة أسباب من أهمها التغذية غير السليمة، إضافة إلى بعض الأمراض المصحوبة بنزيف مزمن، وسوء امتصاص الحديد بسبب قلة إنتاج العصارة الهضمية أو بسبب تناول بعض الأدوية.

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ويرى الأطباء أنه من الضروري مواجهة نقص الحديد في الدَم بحسم شديد لأهميته الغذائية والصحية، كونه يعلب دوراً محورياً في بناء الجسم والتطور العصبي، ويشترك في عدد من عمليات الأيض، مشيرين إلى أن نقص الحديد يعد أكثر أنواع نقص التغذية شيوعاً في العالم، خاصة لدى المراهقين والفتيات في سن الإنجاب والحوامل.

وأجمع الأطباء على أن أعراض نقص الحديد في الجسم كالتالي: شحوب الوجه وجفاف البشرة، وتساقط الشعر، وتقصف الأظافر، وتشقق زوايا الفم، والتعب المستمر، وقلة التركيز، والضعف العام، واختلال التحكم في درجة حرارة الجسم.

وينصح الأطباء لمواجهة نقص الحديد بتناول اللحوم الحمراء ومنتجات القمح والسبانخ، والعدس، ورقائق الشوفان، محذرين من تعاطي المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب.