فيديو.. وزير الشباب والرياضة يحفز أصحاب الهمم بماراثون زايد الخيري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ومحمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الرياضي على تحفيز أصحاب الهمم قبل انطلاق المنافسات الخاصة بهم في النسخة السادسة من الماراثون.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات على هامش انطلاق المنافسات: "ماراثون زايد الخيري أصبح تقليداً رياضياً سنوياً ينتظره الجميع، وهو يؤكد مدى عمق العلاقات القائمة بين الجانبين المصري والإماراتي، كما أن له العديد من الجوانب الإيجابية المتعلقة بأهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، فضلاً عن دوره الحيوي في دعم المؤسسات الخيرية بالمجتمع.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بإقبال الشباب المصري للتسجيل والمشاركة في فعاليات الماراثون ليصبح تظاهرة رياضية سنوية تغلفها روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين المصري والإماراتي، لافتاً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مجموعة من الماراثونات الرياضية على مدار العام في جميع محافظات الجمهورية في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.

وانطلقت من محافظة السويس فعاليات ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة في الساعات المبكرة من صباح الجمعة، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع دولة الإمارات، ويخصص عائده هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.

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وحضر انطلاق الماراثون اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، ومن الجانب الإماراتي كل من جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد، وأعضاء اللجنة المنظمة، إضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومجموعة من الرياضيين.

وتصل جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه، وينقسم إلى سباق لذوي القدرات والهمم لمسافة 2 كيلومتر ينطلق من أمام ديوان عام محافظة السويس وينتهي على الكورنيش، يعقبه سباق الأسوياء بمسافة 8 كيلومترات عند طريق القاهرة السويس وصولاً للكورنيش.

يذكر أن ماراثون زايد الخيري قد بدأ مشواره في مصر عام 2014 حيث تمت إقامة 3 نسخ في محافظة القاهرة ونسخة في الأقصر، وأخرى في الإسماعيلية، ويقام خلال شهر ديسمبر تزامناً مع العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.