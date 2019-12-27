شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف حقيقة صلاحية نقل الدم القديم للمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من حالات الطوارئ التى تحتاج إلى نقل دم فورى لإنقاذ حياة المريض، عادةً ما تُعطى عمليات نقل خلايا الدم الحمراء للأطفال المصابين بأمراض خطيرة مع حالات مثل الصدمات النفسية والعلاج الكيميائي للسرطان والنزيف أثناء الجراحة ، والحالات المزمنة مثل أمراض خلايا المنجلية والثلاسيمية، وأظهرت دراسة جديدة أن عمليات نقل الدم التي تحتوي على خلايا دم حمراء طازجة ليست أفضل من خلايا الدم الحمراء القديمة في الحد من خطر فشل الأعضاء أو وفاتها لدى الأطفال المصابين بأمراض خطيرة.

ووفقا لما كشف عنه موقع drugs الطبى أظهرت النتائج أن الممارسة المعتادة لنقل الدم مع الخلايا الأقدم هي بنفس القدر من الأمان والفعالية ، وفقًا للباحثين.

ونقل خلايا حمراء مخزونها أولاً هو ممارسة معتادة في العديد من المستشفيات ، لكن بعض المستشفيات تسعى جاهدة لتوفير خلايا الدم الحمراء الطازجة للأطفال المصابين بأمراض خطيرة ، على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم هذه الممارسة.

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وشملت الدراسة أكثر من 1400 طفل مصاب بأمراض خطيرة ، تتراوح أعمارهم بين 3 أيام و 16 سنة ، في 50 مركزًا طبيًا في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا.

تلقى نصف عمليات نقل الدم مع خلايا الدم الحمراء الطازجة المخزنة لمدة تقل عن سبعة أيام ونصف نقلها مع خلايا الدم الحمراء القديمة المخزنة لمدة 12 إلى 25 يوما.

كانت معدلات الخلل الوظيفي للأعضاء الجديد أو التدريجي حوالي 20 ٪ بين أولئك الذين تلقوا خلايا حمراء جديدة وحوالي 18 ٪ بين أولئك الذين تلقوا خلايا حمراء قديمة، وكانت معدلات الوفاة مماثلة في كلا المجموعتين.

نُشرت الدراسة ، الممولة جزئيًا من قبل المعهد القومي للقلب والرئة والدم بالولايات المتحدة (NHLBI) في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ،وقال الباحث المشارك في الدراسة الدكتور فيليب سبينيلا ، الباحث في برنامج الأبحاث التحريرية لرعاية الأطفال الحرجة في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أن هذه النتائج تقدم أخبارًا جيدة لبنوك الدم ، والتي من المحتمل أن تشعر بأنها أقل ضغطًا للرد على طلبات الحصول على خلايا حمراء طازجة.