دراسة تحذر من فعل هذا الأمر قبل دخول السينما

كشفت دراسة جديدة أن حجم استمتاعك بعمل فني أو فيلم ما يعتمد كثيرا على توقعاتك.

وذكرت مجلة "ساينس ديلي" العلمية الأمريكية نقلا عن جامعة "أوهايو" أن من الأفضل عدم دخول فيلم بتوقعات كبيرة، تحسبا لعدم موازاته لتلك التوقعات.

واستطلع الباحثون آراء 441 شخصا قبل وبعد مشاهدة الجزء الثامن من سلسلة أفلام حرب النجوم الشهيرة "الجيداي الأخير" عام 2017، وأرادوا أن يروا كيف أثّرت توقعات الجماهير على استمتاعهم الفعلي بالفيلم.

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وتبيّن أنَّ الأشخاص الذين كانت توقعاتهم كبيرة للفيلم أصيبوا بخيبة أمل وتمتعوا بأقل قدر من المتعة، أما الذين كانت توقعاتهم قليلة للفيلم، فانتهى بهم المطاف إلى الشعور بالسعادة الشديدة بعد المشاهدة.

ونصحت الدراسة بعدم دخول الجزء الأخير المعروض حاليا من حرب النجوم "صعود سائر السماء" بفكرة مسبقة.

وكشف الباحثون عن وجود حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام من الدراسة وهي أن الأشخاص الذين توقعوا في الاستطلاع الأول أن "الجيداي الأخير" سيجعلهم يشعرون بالحنين لمجموعة الأفلام السابقة كانوا يريدون مشاهدة الفيلم مجددا، ما يدل على الدور المهم الذي يلعبه الشعور بالحنين لدى الجماهير المتابعين للأفلام التي صدر عنها أجزاء عدة مثل حرب النجوم واستمرار نجاح هذه الأفلام.