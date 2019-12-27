شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سامسونج تكشف عن حاسب جديد يعمل يوما كاملا دون شحن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة سامسونج أحد أبرز الحواسب بسبب تقنياته المتطورة وتصميمه الأنيق الذي يرضي الكثير من أذواق المستخدمين.

وبحسب «روسي اليوم» فإن أبرز ما يميز الحاسب الجديد هو بطارية الليثيوم المتطورة التي زودته بها سامسونج، والتي تكفيه ليعمل لأكثر من 23 ساعة متواصلة، والمنافذ التي زود بها لاستيعاب بطاقات SIM التي تمكنه من الاتصال بالإنترنت عبر الشبكات الخلوية.

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وحصل Galaxy Book S على هيكل أنيق من الألومينيوم بسماكة 6.2 ملم فقط، ليكون أنحف من الكثير من الهواتف الذكية الجديدة، ويبلغ وزن هذا الهيكل 0.96 كلغ فقط، أي بوزن حاسب لوحي متوسط الحجم.

ويعمل هذا الحاسب بمعالج Snapdragon 8cx بتردد يصل إلى 2.8 جيجاهيرتز، مطور بتقنية (7 نانومتر)، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 265 و512 غيغابايت، يمكن زيادة سعته حتى 1 تيرابايت.