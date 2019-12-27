شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقوى العظام والمفاصل وتأثيرها أفضل من المكملات الغذائية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تريد عظام ومفاصل أقوى أم تريد أن تحمى عظامك من الكسر والهشاشة؟..يمكنك التعرف على إجابات لهذه الأسئلة فى السطور التالية، حيث إنه للحفاظ على العظام والمفاصل قوية قدر الإمكان، فإن جسمنا يحتاج إلى بعض العناصر الغذائية والفيتامينات، ويُفضل الحصول على هذه العناصر من الطعام بدلاً من المكملات الغذائية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى.

والمكملات الغذائية لا تعتبر بديلاً للأطعمة، حيث تحتوي الأطعمة الكاملة على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل مع جسمك بشكل متضافر وبالتالى تناول الطعام أفضل من المكملات.



اطعمة لتقوية صحة العظام

ما هي العناصر الغذائية التي تحتاجها لصحة العظام؟

لصحة العظام، نحتاج إلى مجموعة من العناصر الغذائية المتعددة، بما في ذلك:

-الكالسيوم.

-فيتامين د.

-فيتامين ك.

-المغنيسيوم.

كمية الكالسيوم الموصى بها هي 1000 ملج في اليوم للرجال حتى سن 70 والنساء حتى سن 50 و 1200 ملج في اليوم للنساء فوق سن 50 والرجال فوق سن 70.

وعندما تحصل على الكالسيوم من الطعام، تحصل على مواد مغذية أخرى أيضًا، حيث يحتوي الحليب ومنتجات الألبان الأخرى على الكالسيوم والبروتين والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ب والمواد المغذية الأخرى.

Advertisements

وهناك مصادر غير ملحوظة للكالسيوم أيضًا، والتي تحتوي أيضًا على مغذيات مهمة أخرى.

إذا لم تحصل على كل ما تحتاجه من الكالسيوم من الطعام، يمكن أن تتناول مكملاً لتعويض الباقي.

-قد لا تحصل على الكمية الموصى بها من فيتامين (د) من الطعام ، لكن يمكنك الحصول عليها من التعرض لأشعة الشمس.

تشمل المصادر الغذائية الأخرى لفيتامين د منتجات الألبان المدعمة وأسماك السلمون والماكريل والتونة والسردين، و لا تحتاج إلى مكمّل إلا إذا كنت تعاني من نقص، وهو ما يمكنك تحديده من خلال إجراء اختبار دم.

-فيتامين ك وفير في الخضروات الورقية.

- المغنيسيوم يوجد في العدس والحمص والحبوب الكاملة والمكسرات.



صحة العظام

ما هي العناصر الغذائية التي تحتاجها لصحة المفاصل؟

عندما يتعلق الأمر بتخفيف ألم المفاصل، من الأفضل تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات المحتملة، وتشمل هذه الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتعد الأسماك الدهنية مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكنك أن تأخذ مكملات زيت السمك، لكن من الأفضل تناول السمك ، الذي يحتوي أيضًا على البروتين وفيتامين د والمواد المغذية الأخرى.

البروتين يساعد على بناء العضلات، تحتاج عضلات قوية لصحة العظام ولدعم المفاصل.



