تعرف علي خلطات بياض الثلج لبشرة فاتحة

الحصول على بشرة فاتحة ونقية هو أمر ترغب به الكثير من الفتيات، ولكن كما نعلم التخلص من البقع الداكنة ومشاكل التصبغات التي سبّبتها لنا أشعة الشمس طوال الصيف.



لهذا فأكثر الحلول الآمنة والطبيعية حتى لا تؤذي بشرتكِ، هو اعتمد خلطات بياض الثلج من مكونات طبيعية، وبالوقت نفسه وصفات سهلة، مع استخدامها بشكل دوري.



ماسك بياض الثلج لبشرة الوجه

ماسك الصبار والزبادي

- نصف كوب زبادي

- 2 ملعقة صغيرة من هلام الصبار

ضعي الخليط على بشرتكِ بعد غسلها بالماء.

اتركي الخليط يدوم على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي بشرتكِ بعدها بالماء.

يمكنك تكرار الماسك مرة كل أسبوع لبشرة نضرة.



ماسك السكر البني والكركم لتفتيح بشرة الوجه

ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

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اخلطي زيت الزيتون مع الكركم والسكر البني، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء ثم البارد، للتخلص من أيّ آثار للكركم على وجهِك.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على نتيجة مرغوبة.



ماسك بياض الثلج للمناطق الداكنة في الجسم

خليط البيكنغ صودا والليمون

ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

اخلطي المكونين مع بعضهما، وضعي الخليط على المناطق الداكنة في الجسم مثل الركبة والكوع، وابدئي فرك المنطقة بلطف، لإزالة الجلد الميت، ثم اشطفيها بعد ذلك بالماء.

كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعيًّا للحصول على النتيجة المرجوة.

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