تعرف علي خلطات هندية تفيد بشرة العروس

كل عروس تتمنى أن تبدو رائعة في يوم زفافها! وهذا الأمر لن يتحقق فقط باختيار خبير مكياج أو مصفف شعر، ولكن عليها أن تستعد ببشرة نضرة وجسم أملس. يعتبر لون البشرة هاجس لدى المرأة الهندية، حيث تفضل النساء أن يكون لون بشرتهن أفتح، ولذلك هن يعتمدن منذ قرون على الخلطات الطبيعية كمنتجات التجميل الخاصة بهن، ولهذا الأمر يستخدمن الفواكه وبتلات الورود والجوز والحليب واللبن الزبادي والعسل والطين وخشب الصندل وأعشاب الإيروفيدا.

إليك بعض الخلطات التي تعتمدها النساء الهنديات يمكن تطبقيها قبل الزفاف:

خلطة لشد المسام

اخلطي اللبن الزبادي البارد مع ملعقتين صغيرتين من ماء الورد ونصف ملعقة صغيرة من العسل. ضعي المزيج على وجهك واتركيه حتى يصبح ملمسه دافئا ثم اشطفيه. للبشرة الجافة، أضيفي نقطة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو.

قناع العروس

اخلطي نصف كوب من دقيق الحمص مع ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم وملعقتين كبيرتين من مسحوق خشب الصندل وملعقتين صغيرتين من زيت اللوز.

أضيفي الماء لتشكيل عجينة وضعيها على وجهك وجسمك لمدة 10 دقائق. افركي جيدا لإزالة كل العجينة. يتم وضع هذا القناع من قبل العرائس قبل سبعة أيام من الزواج.

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خلطة لبشرة نضرة

ينصح بهذا العلاج لذوات البشرة الداكنة اللواتي يردن إضفاء البريق على بشرتهن.

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم مع قشطة كثيفة وكاملة الدسم . ضعي العجينة على وجهك (يمكنك أيضا استخدام بقية العجينة للجسم) واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيها. يجعل هذا القناع البشرة براقة وذهبية بعض الشيء.

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