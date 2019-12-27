أبرز 3 ماسكات من البقدونس لتفتيح لون البشرة

بخلاف رخص سعره، فإنه يحتوي على فيتامين A الذي يحفّز إنتاج خلايا جديدة للبشرة، ممّا يساعد على استبدال الخلايا التالفة بأخرى جديدة ذات لون فاتح.

• أيضًا هو غني بفيتامين سي الذي يقلل من أضرار أشعة الشمس التي تتسبب بفرط التصبغ فيحافظ على البشرة أكثر شبابًا، بياضًا وإشراقًا.

إليك أبرز 3 وصفات للبشرة من البقدونس لـ تفتيح لونها قبل رأس السنة:



- ماسك البقدونس والزبادي

المكونات:

• حزمة من البقدونس

• 1/2 كوب كبير من الزبادي

• 2 ملعقة طعام من ماء الورد

يُغسل البقدونس جيدًا ثم يسحق في الخلاط الكهربائي مع باقي المكونات.

يُنتظر عدة دقائق وبعدها يسكب الخليط الناتج داخل مكعبات الثلج ثم يحفظ في الفريزر. وبهذا الشكل لن يكون متبقي شىء سوى الاستعانة كل يوم بأحد المكعبات لتمريره على الوجه بشكل دائري ثم ترك بقاياه هكذا على البشرة نصف ساعة لتتشربه تمامًا وتشطف في النهاية بالماء.

ماسك البقدونس والعسل

المكونات:

Advertisements

• 1/4 كوب بقدونس مفروم

• ملعقة طعام من عسل النحل

يخلط البقدونس مع العسل في وعاء صغير. وبفرشاة ماسك نظيفة يفرد المعجون الناتج على بشرة الوجه المغسولة والمجففة جيدًا حوالي 35 دقيقة.

أخيرًا.. وعقب مرور الوقت ينظف الوجه بالماء البارد ويداوم على تكرار الماسك مرة يومٍ بعد يوم.

- ماسك البقدونس والشاي الأخضر

المكونات:

• 1/2 حزمة من البقدونس

• ملعقة طعام من أوراق النعناع المجفف

• 3 ملاعق طعام من الشاي الأخضر

• 3 ملاعق صغيرة من ماء الورد

تُدهن بشرة الوجه بمزيج البقدونس والنعناع المدموجين في الخلاط الكهربائي مع الشاي الأخضر وماء الورد.

وبمجرد جفاف المزيج على البشرة، يفرك الوجه بشكل لطيف ثم يغسل بالماء الفاتر مع الإلتزام أيضًا بتكرار الماسك 3 مرات إسبوعيًا.

قد يهمك ايضاً:

تحذير جديد من مواد مسرطنة في جل الاستحمام ومنتجات العناية بالبشرة

خمس ماسكات منزلية تعالج كل مشاكل البشرة