شكرا لقرائتكم خبر عن "عايز تخس ومتتخنش تانى".. اعرف خطوات ثبات الوزن مع الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشكلة كبيرة يقع بها كل من يريد إنقاص وزنه وهي مشكلة ثبات الوزن، وعدم اكتساب الوزن بعد خسارته مرة أخرى، فهناك كثيرون ينقصون وزنهم ويصلون للوزن المثالي وبمجرد إيقاف الحمية الغذائية يزيد الوزن مرة أخرى.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح طرق بسيطة تضمن من خلالها عدم زيادة وزنك مرة أخرى بعد خسارته.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن أول أسباب زيادة الوزن بعد خسارته هو الحرمان من الطعام لفترات طويلة، وحصر المريض لنفسه في نوع او نوعين من الاطعمة، مع الامتناع تماما عن تناول المحشي لفترات طويلة والمكرونة وغيرها من الأكلات المحببة له، وعندما يوقف الريجيم يقبل على هذه الاكلات كثيرا، مما يحدث زيادة في الوزن.

وأشارت إلى أن المريض الذي يتابع معها لا يمكن أن تحرمه تماما من الطعام فقط توصيه بالاعتدال في تناول الطعام بكميات مناسبة، وعندما يعتاد على تناول كمية بسيطة من الطعام حجم المعدة يصغر، وبعد شهر او اثنين او ثلاثة يعتاد على تناول كمية صغيرة من الطعام، بعد ذلك اوقف كورسات التخسيس وثبت وزنه.



4 خطوات للتخسيس نضمن بها عدم زيادة الوزن مرة آخرى

وأكدت فترة التثبيت اثبت نسبة السكر في الدم لدى المريض حتى لا تلح عليه شهيته في تناول الحلوى، ايضا لابد من تنظيم مواعيد تناول الطعام، حتى يتم الاعتياد على ذلك الي ان يطول به العمر، واقوم بعمل نظام حياة لهذا المريض يسير عليه مدى حياته، فعلى سبيل المثال انا اوصي دائما بعدم تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءاً واذا شعر المريض بالجوع من الممكن ان يتناول خيار، أو خس، أو طماطم، أو كابوتشي او فاكهه بأي كمية فيما عدا، العنب والبلح والمانجو والتين، هذه الموانع ليست ممنوعه على الاطلاق ولكن يمكن تناولها مرة في الاسبوع.

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